Skadevirkningene av pelsforbudet

Venstre trumfet gjennom et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge i regjeringsforhandlingene på Jeløya i 2018. Næringsforbudet rammer drøyt 200 pelsdyrfarmer rundt om i landet. Næringa skal avvikles innen 2025.

Det tok to år og en regjeringskrise før det kom på plass en akseptabel kompensasjonsordning til pelsdyroppderetterne. Den kom ikke på plass for Frp gikk ut av regjeringen, og deretter forhandlet fram prinsippene for en erstatningsordning som skal gi full kompensasjon.

Det skulle blott mangle. Når en gjennom politisk hestehandel går til et så dramatisk skritt som å avvikle næringsgrunnlaget til folk, ville det vært komplett uanstendig dersom noen av dem ble sittende igjen med et økonomisk tap.

Pelsdyrforbudet har imidlertid alvorlige ringvirkninger som ikke fanges opp av kompensasjonsordningen. I dag produseres det pelsdyrfôr ved tre fôrfabrikker i Norge. Den største fabrikken, i Rogaland har 18 ansatte.

Framtida til disse fabrikkene er dyster i og med at det eksisterende kundegrunnlaget blir borte som følge av forbudet. Daglig leder og styreleder ved fôrfabrikken i Sirevåg, Terje Engeseth, forteller til Nationen at bedriften allerede nå bruker av egenkapital for å dekke driftskostnadene. Etterspørselen etter fôr har allerede falt.

Annonse

Engeseth mener staten for det første burde bidra med økonomisk støtte i avviklingsperioden, og for det andre at det bør gis omstillingsmidler. Bedriften kan omstilles til annen produksjon, for eksempel fôrproduksjon til kjæledyr. Slik omstilling krever imidlertid både tid og penger.

Det er på tide å rette søkelyset mot de indirekte konsekvensene av pelsdyrforbudet. Verdiskapingen og sysselsettingen knyttet til fôrproduksjonen er viktig i seg selv. I tillegg er denne produksjonen basert på fiske- og husdyravfall.

Restproduktene som Nortura har levert til denne industrien, som innvoller, fett og bein fra kylling, har en omsetningsverdi på omlag 15 millioner kroner i året. I sitt høringssvar til pelsdyrforbudet påpekte Nortura at fôrproduksjonen bidrar til en god sirkulær økonomisk, klimasmart og effektiv matproduksjon.

Da kompensasjonsordningen ble behandlet i Stortinget, ba Sp og Ap om at det også bør utredes og foreslås en ordning for omstilling av fôrfabrikkene.

Dette sporet burde regjeringen fulgt opp. Men i et svar til Nationen bekrefte landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) at det er ikke lagt opp til kompensasjon for ulike leverandører til næringen, som for eksempel fôrprodusenter.

Det er skuffende at regjeringen ikke legger mer vekt på verdiskapingen, sysselsettingen eller de miljømessige knyttet til fôrproduksjonen.