Sjokket må få konsekvenser

Den stadig mer spesialiserte og intensive melkeproduksjonen har åpnet for spesialisert ammekuproduksjon i Norge. I likhet med sau er denne produksjonsformen svært godt egnet for arealer som ikke kan brukes til å produsere plantemat for folk: Grasarealer og utmark i distriktene.

Bondebladet har kartlagt produksjonsutviklingen. Den går i feil retning. På Vestlandet og i Nord-Norge er det blitt 169 færre ammekuprodusenter fra 2010 til i år. Ammekyrne blir flere i kornområdene og -fylkene. Kornproduksjonen stagnerer når kornjorda brukes til gras for ammeku.

Sentrale aktører i norsk landbruk ble tatt på senga av utviklingen. Det er i seg selv urovekkende. Kanaliseringspolitikken holdes ofte frem som det avgjørende virkemiddelet for landbruk i hele landet. Da burde man følge bedre med på utviklingen.

Bondelaget har vært veldig tydelige på at vi ønsker veksten i grasområdene, sier en "sjokkert" Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag, til Bondebladet. Kanaliseringspolitiken prøver å treffe grasdistriktene, sier Ola Hedstein, direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

Heller ikke i den politiske landbruksnæringen lar utviklingen seg styre av gode ønsker og spede forsøk. Det må effektive virkemidler til.

Annonse

Heller ikke i landbruksnæringen lar utviklingen seg styre av gode ønsker og spede forsøk. Det må effektive virkemidler til.

Det er en grunn til at vi har kanaliseringspolitikken, sier Kjersti Hoff i Småbrukarlaget. Det har hun rett i. Utviklingen i ammekuproduksjonen er ikke et argument for å skrote kanaliseringspolitikkens mål, men for å endre virkemidlene. Den verktøykisten har landbrukets organisasjoner god tilgang til.

Som overalt ellers i samfunnsutviklingen vil kraftfulle endringer avstedkomme negative bivirkninger. I landbruket trekkes dette ofte frem som et argument mot endring. Per Skorge mener kanaliseringsproblemet for ammeku må løses "uten å svekke økonomien til de som allerede har etablert seg".

Lignende argumentasjon brukes også for å forhindre økt kraftfôrpris, vridning av tilskudd fra produksjon til areal, og andre virkemidler som kan snu sentraliseringen og løsrivingen fra areal i matproduksjon.

Dersom bruk av hele landet virkelig er hovedmålet for landbrukets organisasjoner, må man ville midlene for å nå målet, selv om det vil smerte hos noen.

Dersom hovedmålet er å unngå endring som skader enkeltaktører eller -interesser, får man være ærlig på det.

Oppsummert Overrasket over bom 1 Sentrale landbruksaktører er sjokkert over at ammekua havner i korndistriktene. Motsatt mål 2 Når virkemidlene viser seg så utilstrekkelige som i dette tilfellet, må de endres. Bivirkninger 3 Landbruk i hele landet bør være hovedmålet. Da må man akseptere negative bivirkninger.