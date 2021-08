Sjokk og vantro - en regjeringsplattform?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I krigstyper med store fonter på rød bakgrunn "avslører" Dagbladet at Arbeiderpartiet jobber med et utkast til regjeringsplattform. I all hemmelighet, hvisker avisa.

Tenk det. At landets største opposisjonsparti har begynt å forberede seg på hva de faktisk vil gjøre om de overtar regjeringsmakten.

Også Senterpartiet forbereder seg på regjeringsmakt. Det har partiet gjort helt siden 2018, forteller avisa. Akkurat som for Ap, var det KrFs dramatiske retningsvalg dette året som igangsatte strategiarbeidet i Sp. Dét meldte NTB i sommer. Ingen av partiene ønsker å offentliggjøre strategiarbeidet, skriver Dagbladet.

Det er ikke så rart. Velgerne skal si sitt 13. september. Valget avgjør hvem Kongen henvender seg til, med oppdrag om å søke å danne regjering.

Jobben nå er å skaffe flest mulig velgere, som skal danne flertall for en ny regjering. Og siden OL akkurat er over, koster vi på oss en sportsmetafor: Det er ikke over før målsnora krysses, alternativt når dommeren blåser av kampen. Historien har nok av eksempler på såvel idrettsutøvere som politikere som har tatt seieren på forskudd.

De rødgrønne har en historisk mulighet nå: Sp lukter på oppslutning opp mot sitt beste valgresultat noensinne; 16,7 prosent i 1993, da EU-striden raste som verst.

Etter smertefulle interne metoo-oppgjør og flere år i skyggenes dal, er Ap i siget. Flere meningsmålinger bekrefter bildet om at Arbeiderpartiet er i ferd med å etablere seg som landets største parti.

Samtidig slår den alvorlige klimarapporten fra FN inn i norsk politikk, og sender miljøpartiene SV, MDG og Venstre opp på meningsmålingene. Mens Erna Solbergs Høyre faller katastrofalt og Sylvi Listhaugs Frp veiver rundt med sine "lik og del"-meldinger til de stadig færre som orker å høre.

Åtte år med Erna Solbergs ulike blågrå, blå og blågrønne regjeringskonstellasjoner har gjennomført en sentraliseringspolitikk uten sidestykke. Det har utløst protester over hele landet.

Folk kjemper for trygghet og tilstedeværende politi, brannvesen og helsetjenester, Nav, skole og utdanningsinstitusjoner, for å nevne noe. I tillegg kjemper stadig flere arbeidsfolk - bønder, drosjesjåfører, trailersjåfører, renholdere - for ei lønn å leve av. Norsk næringsliv jobber for å komme seg på fote etter koronaen og hele norsk økonomi må omstilles i grønn retning.

Det mangler ikke på arbeidsoppgaver for dem som vil styre landet. Det er lurt at de stiller mest mulig forberedt.