Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Nobels fredspris 2022 deles mellom den russiske organisasjonen Memorial, ukrainske Senteret for sivile rettigheter og menneskerettighetsaktivisten Ales Bjaljatski. Han slipper ikke ut av Belarus, men det gjorde kona. Natalia Pintsjuk mottar dermed prisen på vegne av sin mann.

Kraft og mot hylles i årets fredspris. Prisen minner oss om motstandskraften i det sivile samfunn. De tre prismottagerne er sentrale motkrefter mot Russlands krig i Ukraina.

Les også: Anerkjenner kampen for menneskerettigheter

Hver og en av oss utgjør sivilsamfunnet. Lag og foreninger, pressgrupper og individer, som sammen jobber for en politisk sak eller for å løse en oppgave i fellesskap, på frivillig grunnlag.

I Norge har vi et rikt og levende sivilsamfunn som skaper store verdier, sosialt og økonomisk. Millioner av arbeids- og dugnadstimer legges ned, for å skape bedre lokalsamfunn og bedre liv. Dette har vi markert i år i «Frivillighetens år 2022».

I land rundt oss har frivilligheten et større alvor. Kraften i sivilsamfunnet viser seg som ikke-voldelig motstandsarbeid og kamp for grunnleggende menneskerettigheter. Dette hylles i helga, med fredspris og fakkeltog.

Annonse

Ales Bjaljatski deler skjebne med 1300 andre politiske fanger som Europas siste diktatur har satt i fengsel etter protestene i 2020.

Human Rights House Foundation har jobbet med organisasjonen Vjasna («Vår») i 20 år. Til Mariboes gate i Oslo sendte Bjaljatski allerede i 2013 et brev til menneskerettighetsforkjemperen Ane Tusvik Bonde. I en sterk kronikk på NRK Ytring beskriver Bonde hvordan Bjaljatski – et år før Russlands angrep på Krim og åtte år før den fullskala invasjonen – spådde at «noe kommer til å skje i Ukraina».

HRHF sender fortsatt kort til Bjaljatski. Nå kommer det ingen svar. Likevel fortsetter de å sende kort. For at myndighetene skal vite at han ikke er glemt. At noen følger med. Og vil holde dem ansvarlig.

Russiske Memorial og ukrainske Center for Civil Liberties mottar også årets fredspris. De to menneskerettighetsorganisasjonene jobber utrettelig på hver sin side av den russisk-ukrainske grensen, med å styrke borgernes rettigheter.

Les også: Verdt å gå i fakkeltog for

Norges naboland Russland er den akutte trusselen mot fred og sikkerhet i Europa nå. På sikt er Kina en enorm utfordring, ikke bare for kinesere, men for hele vår verden. På samme måte som vi har gjort oss avhengige av russisk energi, er vi i ferd med å gjøre oss avhengige av Kina blant annet når det gjelder sjeldne mineraler og teknologi.

Frihet er viktigere enn frihandel minnet NATO-sjef Jens Stoltenberg om, da han denne uka var i Norge. Ingen er fri før alle er fri, lyder et annet viktig mantra. Retten til å si og skrive hva du vil og kritisere makta ble hyllet også i fjorårets fredspris, tildelt journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov. Ressa er én av Nobelpris-mottakerne som denne uka hylles under nobeluka i Stockholm.

Vi gratulerer vinnerne av årets Nobels fredspris. Og små og store bidragsytere til et sterkere sivilt samfunn, hjemme og ute. Måtte 2023 ytterligere styrke krafta nedenfra.