Siv Jensens snikislamisering

Norsk Telegrambyrå (NTB) har undersøkt bruken av ordet snikislamisering i norske medier. Før 2009 er begrepet brukt et fåtall ganger, blant annet knyttet til utenlandske forhold eller til enkeltstående debatter som da muslimske innsatte i 2008 i Trondheim anmeldte fengselet etter å ha blitt servert svinekjøtt.

I 2009 eksploderte imidlertid bruken av begrepet, etter Siv Jensens tale på Frps landstyremøte i februar. Der advarte hun mot snikislamisering og gettoisering i Norge. Hun trakk fram eksempler som hijabbruk, krav om egen halalmat i fengslene og kjønnsdelt undervisning.

NTBs søk i nyhetsartikler viser at ordet ble brukt i nærmere 3000 nyhetsomtaler det året. I årene etterpå varierer bruken av ordet noe, men faller til slutt under 100 ganger i 2016, 2017 og 2018.

Helt til Siv Jensen igjen fant det opportunt å dra fram ordet under årets valgkamp. I et innlegg i VG skriver Jensen at hun mener det er snikislamisering når nordmenn nekter å håndhilse på personer av det motsatte kjønn.

Innlegget kom som en reaksjon på at muslimske kvinner ikke tok i mot Kronprins Haakons utstrakte hånd, da han besøkte moskeen al-Noor i Bærum etter at den ble angrepet av en bevæpnet høyreekstremist.

Igjen eksploderte bruken av begrepet, og er til nå registrert brukt over 780 ganger i mediene.

I løpet av hele denne tiårsperioden har Jensen forsvart begrepsbruken, selv om den har vakt sterke reaksjoner - også blant egne samarbeidspartnere i KrF, Venstre og Høyre. I 2010 sa hun at norske verdier er under stadig sterkere press, og at islamiseringen er i full gang, under årsmøtet i Oslo Frp. I 2011 sa hun til Dagens Næringsliv at snikislamisering er et lettfattelig ord som beskriver hva som skjer "når samfunnet glemmer seg selv".

Ordet er ikke bare lettfattelig, det kan også være farlig. Som kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen påpeker, er "snikislamisering" et kjernebegrep i en farlig konspirasjonsteori som har inspirert flere høyreekstreme terrorister. Snikislamisering nører opp under forestillingen om at venstresiden og/eller eliten i vestlige land står i ledtog med muslimske krefter, med mål om å overta makten i Europa - et "Eurabia".

Det er ingen grunn til å tro at Jensen går med slike teorier selv, men begrepene og ordene hun og Frp har introdusert i norsk samfunnsdebatt kan appellere til personer som ser slike vrengebilder, og som kan tenkes å "gjøre noe med saken".

Det er særlig skuffende at Jensen valgte å dra fram dette begrepet igjen, rett etter moskéangrepet i Bærum.

