Siv Jensen, avgifter og landbruk

I tredje kvartal 2019 dro nordmenn på nær 3 millioner handleturer til «söta bror», ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallet er det høyeste siden SSB startet med slike beregninger i 2004. Totalt brukte nordmenn 4,8 milliarder kroner i Sverige. Det er tett oppunder rekorden, som ble satt i fjerde kvartal 2018.

Den Høyre- og Frp-dominerte regjeringa innførte den berømmelige sukkeravgiften for å saldere statsbudsjettet for 2018. Resultatet var en svekkelse av norsk næringslivs konkurransekraft - som Solberg-regjeinga ellers ynder å snakke varmt om, og at svenskehandelen skjøt ytterligere fart. Noe av sukkeravgiften ble ganske raskt reversert, men avgiften på brus består.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum viste til sukkeravgifta da han kommenterte den store svenskehandelen i Nationen forrige uke, og advarte regjeringa mot «slike stunt» som svekker norsk konkurransekraft.

Frp ynder å framstille det som om partiet er motstandere av avgifter, men beviser samtidig det motsatte i praktisk politikk. Siv Jensen møter Vedums sukkeravgift-kritikk med å skyte fra hofta. Og det hun skyter ned, er norsk jordbrukspolitikk.

«Vedum bør snart ta inn over seg at det som skaper størst iver for grensehandel hos folk er høye norske matvarepriser. De er høye fordi vi har høye tollmurer for å skjerme norsk landbruk», sa Siv Jensen til Nationen 4.desember.

Finansministeren fortsatte: «Senterpartiet er den største forsvareren av høye tollmurer, og dermed matvarepriser som er langt høyere enn i Sverige. Så lenge han er for tollmurer kan han ikke klage over grensehandelen, men heller spare seg den falske omsorgen». «Falsk omsorg» er myntet på Vedums argument om at sukkeravgiften svekker norsk næringslivs konkurransekraft - hvilket den jo gjør.

Siv Jensen vet selvsgt at tollvern er nødvendig for å kunne ha et eget jordbruk i dette karrige, langstrakte landet. (Det skulle tatt seg ut om en finansminister i Norge ikke visste det.) Dermed innebærer Frp-lederens oppskrift på billigere mat å legge ned norsk jordbruk slik vi kjenner det, for å importere billigst mulig mat.

Ingen skal beskylde Frp-lederen for å kaste seg på trender i tida som «kortreist og klimavennlig mat», eller «ta vare på artsmangfoldet».

Frp taler til tider med to tunger, partiet «sier nei til EU», men avgir stadig mer og mer suverenitet til EU, som for eksempel til EUs finanstilsyn, og på energiområdet til overvåkingsorganet Acer. Men når det gjelder norsk matproduksjon, ser Frp-lederen ut til å ha kun én mening: Ned med tollvernet slik at maten blir billigst mulig.