Sikring langs skinnene

Det finnes 1690 planoverganger langs norske toglinjer. Nær halvparten er knyttet til jord- eller skogbruk. De ble etablert for å avhjelpe den forringelse av næringsgrunnlaget i primærnæringene som jernbanen avstedkom da den ble lagt over norsk inn- og utmark.

Overgangene er også en sikkerhetsrisiko. På 10 år omkom 16 personer i ulykker på planoverganger. Bane NOR bruker i år 120 millioner kroner på å sikre eller fjerne planoverganger. Det er en solid økning fra i fjor.

Noen overganger har mistet sin funksjon, andre kan sikres med lyd, lys eller bom. Atter andre kan legges ned mot å stille med avbøtende tiltak overfor landbruket som bruker overgangen.

Den økte ressursbruken viser at Bane NOR kan hvis statsforetaket vil. Det er ingen grunn til å stanse ved overgangene. Gjerdene langs norske jernbaner er mangelfulle eller manglende, og tar over 2000 dyreliv årlig.

Bønder sør i Rogaland opplever at Bane NOR spekulerer i at dårlige gjerder lønner seg: Det er billigere å erstatte noen ihjelkjørte dyr årlig enn å sørge for skikkelig gjerdehold.

Bane NOR har fått 350 friske millioner som kan gå til sikring av toglinjer mot dyrepåkjørsler. Selskapet oppgir selv at mens antallet viltpåkjørsler går ned, er påkjørslene av tamrein og husdyr fortsatt høye. Spesielt i Nordland og på Sørvestlandet går mange beitedyr tapt under toget.

Fire kommuner langs Trønderbanen gikk til rettssak for å få staten til å ta ansvar for forfalne gjerder langs skinnene. Det daværende Jernbaneverket fikk i 2012 medhold i at det ikke hadde generell gjerdeplikt langs sporet, bare generell aktsomhetsplikt og plikt til vedlikehold av eksisterende gjerder med kommunal medfinansiering.

Men høyesterettsdommen som avgjorde saken, ble avsagt under dissens med tre mot to dommere. Den bør ikke under noen omstendigheter forsvare en rigid rettighetstenkning hos statsforetaket som er ansvarlig for norske skinner.

Uavhengig av jussen bør det være i et statsforetaks interesse å minimalisere dyrelidelse og personlige omkostninger hos folk og dyr som lever med jernbanen som nabo.

Det bør også være en prioritert oppgave for Bane NOR å sikre den beitebruk som nettopp bidrar til at norske togreisende kan se åpne kulturlandskap, og ikke bare en grønn vegg av trær og buskas fra togsetet.

Oppsummert Prioritert 1 Bane NOR trapper opp pengebruken på sikring og fjerning av farlige planoverganger. Naturlig fortsettelse 2 Samtidig er tapet av husdyr og tamrein langs norske togspor stadig for høyt. Mer gjerding kreves. Naturlig oppgave 3 Statlige jernbaneforetak har all interesse i å trygge beitebruken som sørger for attraktive kulturlandskap og togopplevelser.