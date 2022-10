Sikret nasjonalt eierskap – selger staten videre til lokale?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

«Regjeringa vil sikre nasjonalt og lokalt eigarskap til jord- og skogeigedomar», heter det i Hurdalsplattformen.

For 2,65 milliarder kroner har Statskog overtatt aksjene i Meraker Brug. Eiendommen på 1,2 millioner dekar har 225.000 dekar produktiv skog.

Eiendommen øst for Trondheim dekker 90 prosent av hele Meråker kommunes areal og deler av nabokommunene Malvik, Stjørdal og Steinkjer. Den strekker seg helt mot svenskegrensen med ettertraktede jakt- og fiskeområder, flere hyttefelt, tomter til videre hytteutvikling, vannkraftverk, alpinanlegg og en hovedgård.

Det vakte interesse hos både finansfolk, jakt- og fiskeinteresserte og institusjoner da eierne, Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og selskapet Astrup Fearnley AS, la eiendommen på markedet i juni.

Med kjøpet har regjeringen og Statskog sikret nasjonalt eierskap framfor at skogen havner hos utenlandske oppkjøpere. Det oppfyller ønsket til varaordfører i Meråker kommune, Anne Karin Langsåvold (Ap). Internasjonale eiere på jakt etter å plassere egenkapital ville neppe tjent verken innbyggerne i Trøndelag eller utviklingen av eiendommen.

– Et stort stykke Norge kommer nå på fellesskapets hender. Det er meget gledelig og en god avgjørelse av regjeringen, sier generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Eldar Berli, i en pressemelding.

Han får støtte av Lars Haltbrekken (SV), som mener dette sikrer at allmennheten – reindrift, jegere, fiskere og turfolk – kan benytte området som før.

Flertallet av reaksjonene i sosiale medier er også av typen «det eneste fornuftige, det vil skape forutsigbarhet for hele distriktet», «unngår at utmarksbaronene får kontroll over stadig mer av vår felles utmark», «beste nyheten på 120 år».

Fullt så glad var ikke Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant fra Trøndelag. Han reagerer sterkt til NRK, på regjeringas bruk av penger.

Summen er høy, men påvirker ikke renta eller inflasjonen. Og selv i en stram økonomi er det ulike budsjettposter for forbruk og investering. Det må tenkes langsiktig om naturressursene, slik regjeringen gjør gjennom kjøp av Meraker Brug.

Statens kjøp av Borregaard-skogene fra Orkla i 2010 forutsatte at Statskog skulle selge 500.000 dekar annen skog. Pågående nedsalg av statlig skog, i hovedsak til lokale nabo-skogeiere, bør intensiveres.

Og hva vil skje med Meraker? Fylkesvaraordfører i Trøndelag, Tomas Iver Hallem (Sp) mener hos NRK at staten bør dele eiendommen på flere norske eiere. Et «arronderingssalg for å styrke næringsgrunnlaget til lokale grunneiere», som stortingsrepresentant Per Olav Tyldum (Sp) har kalt det.

Det er en grunnplanke i demokratiet at jord og skog eies og drives lokalt. Siste ord er neppe sagt om Meraker Brug.