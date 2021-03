e

TMH Group, med lenker til Russlands president Vladimir Putin, har avtalt å kjøpe Bergen Engines fra Rolls-Royce. Bergen Engines i Åsane leverer motorer og vedlikeholdstjenester til norske skip, inkludert marine- og etterretningsfartøy.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet, så vel som stortingspolitikere og militær ekspertise, har advart mot oppkjøpet siden det ble kjent for en drøy måned siden.

– Regjeringen jobber for å kartlegge alle forhold rundt det mulige salget av Bergen Engines, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i Stortinget på tirsdag. Det er en "alvorlig beslutning som må ta litt tid", sa justisministeren.

Mæland sier at regjeringen har jobbet med oppkjøpet siden midten av desember, og at det er en "usikkerhet" rundt oppkjøpet. Det er riktig – men denne usikkerheten har altså ikke vært uttrykt av regjeringen før denne uka.

I forrige måned meldte statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i næringsdepartementet, på spørsmål fra til E24 at "Vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i."

Forrige uke informerte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) Stortinget om at Bergen Engines ikke var underlagt sikkerhetsloven (og dermed heller ikke reglene om eierskapskontroll), men at Forsvarsmateriell (FMA) og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) vurderer sikkerhetsspørsmål i forbindelse med salget.

På dette tidspunktet jobbet altså regjeringen – ifølge Monica Mæland – med å vurdere om sikkerhetsloven likevel skulle anvendes på oppkjøpet av Bergen Engines.

– Det kan ikke utelukkes at salget av Bergen Engines til TMH Group kan medføre en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser, sier Mæland i dag. Det var i så fall en risiko forsvarsministeren overså – eller ignorerte – i forrige uke. Da var det godt nok å vurdere sikkerhet i forbindelse med senere anskaffelser fra et eventuelt russiskeid Bergen Engines.

Nå sier Mæland det Frank Bakke-Jensen burde sagt i forrige uke og næringsdepartementet burde sagt i forrige måned: Det er behov for å ta en pause i denne prosessen.

Prosessen demonstrerer regjeringens ryggradsrefleksive motvilje mot å gripe inn i kommersielle prosesser – også når russiske oligarker med bånd til sin president kjøper opp virksomhet på norske og allierte militære fartøy.

Regjeringen har brukt beklagelig lang tid på å overvinne denne refleksen. La oss håpe at de sikkerhetspolitiske statlige argusøyne gransker saken – uten kommersielle briller.