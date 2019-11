Sett tak for momsfritak på elbil

Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative budsjett at det settes et tak på momsfritaket for elbiler. «Det er nok fordeler for de pengesterke nå, som til sammen har fått mer enn åtte milliarder i skattekutt siden 2013», sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Dagens Næringsliv.

En oversikt fra Finansdepartementet viser at kjøpere av Tesla X må betale 7.770 kroner i avgifter, mens de som kjøper en fossildrevet VW Tourareg, må ut med 569.000 kroner i statlige avgifter. Tajik mener det må være en grense for hvor dyre biler staten subsidierer. Ap foreslår derfor at det betales moms for elbiler som koster mer enn 600.000 kroner. Momsen skal betales av beløpet over 600.000, mener Ap.

Det finnes knapt noen god begrunnelse for momsfritak for luksusbiler selv om det handler om elbiler, og Aps forslag er godt. Klimaet skånes like effektivt om en kjører en billigere elbil som om en kjører en av de dyreste Tesla'ene.

Samtidig kan det selvsagt drøftes hva en luksusbil er, hvor dyr en bil må være for å anses som «luksus». Det kan være at taket for momsfritak burde legges lavere enn 600.000 kroner.

Annonse

Arbeiderpartiet har foreslått en øvre grense for momsfritak på elbiler tidligere også. Da rykket Høyre ut i forsvar for momsfritak på de dyreste elbilene. Og Høyre gjør det samme igjen: Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser Ap-forslaget, og understreker at momsfritaket for alle elbiler skal vare til 2021, det vil si til neste stortingsvalg.

Like forutsigbart som at Høyre rykker ut og forsvarer kjøperne av de dyreste bilene, er det at Norsk elbilforening og Norges Automobil-Forbund (NAF) avviser Ap-forslaget om tak for momsfritaket.

NAF mener Ap skaper usikkerhet med sitt forslag – blant folk som lurer på om de skal kjøpe elbil eller fossilbil. Det er et noe underlig argument.

Den gruppen som eventuelt heller kjøper fossilbil enn elbil fordi de ikke kan nøye seg med mindre enn en luksuriøs elbil, bør neppe være retningsgivende for momspolitikken. Med andre ord: Hvorfor skal vi subsidiere luksus?

Norsk elbilforening, interesseforeningen for eiere av elbiler, uttaler til NTB at Ap-forslaget «vil ramme over 75 prosent av elbilene som hittil er solgt i dette segmentet i år. Det er veldig dårlig miljø- og klimapolitikk å øke avgiftene på disse elbilene og gjøre dem enda mindre konkurransedyktige».

Det er rimelig at en interesseforening også forsvarer de som sverger til de dyreste elbilene (ikke minst på grunn av momsfritaket). Men gode argumenter for at vi skal subsidiere de aller dyreste elbilene, kan heller ikke elbilforeningen by på.