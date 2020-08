Ser ikke plasten for bare ulv

Åsnes i Innlandet er foreløpig sist ut i rekka av kommuner som har vedtatt å boikotte den kommende TV-aksjonen. Nå har 21 kommuner sagt nei, hvorav 14 er styrt av Senterpartiet.

Verdens Naturfond (WWF) er årets mottakere. Enkelte av kommunestyrene i nord kritiserer dem for å ta stilling imot hvalfangst, selv om organisasjonen har tilbakevist at det er deres holdning.

Hovedargumentet hos kommunene som boikotter og ikke vil støtte TV-aksjonen er imidlertid at de er sterkt uenig i WWFs liberale rovdyrsyn og organisasjonens arbeid for fredning av skog. Det går på livsgrunnlaget løs for mange innbyggere i norske distriktskommuner. Det er forståelige ankepunkter.

Det er også hvert kommunestyres demokratiske rett å selv bestemme om de vil delta i den nasjonale dugnaden eller ikke, slik Trygve Slagsvold Vedum (Sp) påpeker.

Men årets innsamlede penger skal altså verken gå til ulvejakt eller skogforvaltning. Det er kampen mot plastforsøpling i havet som er temaet for den tradisjonelle bøssebærer-aksjonen. Denne koronahøsten riktignok bare digital, uten fysiske besøk på døra.

Det skal godt gjøres å være enig i en organisasjons totale formålsparagraf. Også tidligere i TV-aksjonens 47 år lange historie har det vært debatt om mottakeren, for eksempel om Frelsesarmeens syn på homofile, og da pengene skulle gå til Flyktninghjelpen.

Så langt har det imidlertid ikke dempet irritasjonen at WWF og TV-aksjonen presiserer at pengene blir øremerket plast-prosjektet, som har strenge retningslinjer og skal gå over en femårsperiode.

Den nasjonale dugnaden TV-aksjonen er, står i fare for å smuldre opp hvis den årlig risikerer boikott på grunn av ulike kommunestyrers prinsipper og politiske profil. NRK og TV-aksjonen kan ta oppfordringen om å velge mindre kontroversielle organisasjoner som mottakere i framtida.

Men selve saken - opprydning av plastforsøpling - er et mer enn verdig formål som det slett ikke burde være omstridt eller vanskelig å støtte. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har rett i at ikke alt kan "bli rovdyrpolitikk". Plastforurensning er et kollektivt, globalt problem. Kanskje bør man derfor løfte blikket ut over egne kommunegrenser og de tilspissede, lokale konfliktene.

Klarer man ikke å gi penger til WWF, må vi i det minste kunne forvente at de boikottende kommunestyrene ikke retter baker for smed, men tar seg bryet med å finne en annen organisasjon som arbeider med plastforsøpling, og støtter dem et raust beløp.