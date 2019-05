Sentralisert politi

Solberg-regjeringa har i årevis hevdet at «nærpolitireformen» er en storstilt satsing på politi over hele landet. For første gang på fem år kommer SSB med tall som viser politi-årsverkene i kommunene. Tallene ble kjent i Dagbladet tirsdag, og tallenes tale er tydelig og skremmende, men ikke overraskende. Reformen som regjeringa fortsatt insisterer på å kalle «nærpolitireform», betyr «tjenester fjernt fra deg» om du bor litt grisgrendt til.

SSB-tallene viser en sterk sentralisering av politifolk i de største byene i de nye politidistriktene. Taperne er, med noen få unntak, mindre kommuner i grisgrendte strøk og mindre byer. Samtidig har politiet nedbemannet så å si i halve landet. Under en firedel av kommunene har hatt økning i antall årsverk, det vil si 98 av landets 422 kommuner.

«Sammenslåing av 27 politidistrikter til 12, er tilsynelatende en stor del av forklaringen til storbyveksten», skriver Dagbladet. De 12 hovedsetene har fått hele den nasjonale økningen av politiansatte de siste to årene, mens 300 årsverk er forsvunnet fra andre kommuner i landet.

Nye fellesfunksjoner som kom med «nærpolitireformen» setter fart på sentraliseringen i politiet, som for eksempel Felles straffesaksinntak (FSI). FSI skal vurdere alle anmeldelser og deretter fordele dem. Sentraliseringen og byråkratiseringen har pågått samtidig som 126 lensmannskontorer ble nedlagt av stortingsflertallet.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, peker på at byråkratiseringen også rammer Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. De nye fellestjenestene, som FSI, tapper også byene for operative politifolk. FSI-oppgavene kunne nok like gjerne vært håndtert ved lensmannskontorer. Andre fellesfunksjoner er fornuftige og nødvendige. Samtidig som fellesfunksjoner aldri kan erstatte tilstedeværende politi.

Emilie Enger Mehl, Sps justispolitiske talsperson, illustrerer behovet for nærpoliti i Dagbladet: «Jeg er ikke uenig i at vi må satse på for eksempel nettkriminalitet, men (...) det skjer fortsatt drap og voldtekt i alle norske kommuner, og folk må kunne føle seg trygge på at politiet både etterforsker og er innen utrykningsrekkevidde.»

Frps justispolitiske talsperson, Solveig Horne, forsvarer sentraliseringen i politiet med at «Sp må ta inn over seg at kriminaliteten har endret seg, og da må politiet også endre seg».

Både Solveig Horne og Solberg-regjeringa må ta inn over seg at regjeringa plikter å ivareta sikkerheten i hele landet. Vi andre bør ta inn over oss at landet styres av ei regjering som er i stand til å kalle en storstilt sentralisering for «nærpolitireform». Hvor tillitvekkende er det?

Oppsummert SSB-fasit 1 Nye SSB-tall viser en sterk sentralisering av politifolk til de største byene i de nye politidistriktene. Mindre kommuner og mindre byer taper. Regjeringsseier 2 Alle nye politi-årsverk er gått til «vinnerbyene», mens 300 årsverk er forsvunnet fra andre kommuner. Solberg-regjeringa kan notere enda en sterk sentraliseringsseier. Fjernere i byene også 3 Politiet advarer om færre politifolk i gatene i de største byene også, på grunn av byråkratisering og nye oppgaver som følger med fjernpolitireformen.