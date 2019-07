Sentraliseringens pris

Brann- og redningsvesenet tar over flere og flere helse- eller politirelaterte oppdrag. I 2018 hadde brannvesenet nesten 1000 flere helserelaterte oppdrag enn året før. Totalt rykket brann- og redningsvesenet ut på 6505 helseoppdrag. Det kommer frem i "Brannstatistikk 2018" fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

De helserelaterte oppdragene, som nå utgjør den største utrykningskategorien for brann- og redningsvesenet, kan være alt fra ikke alvorlig til livstruende. "Det er mye brystsmerter, noe hjertestans, epilepsianfall, kols, slagpasienter og mistanke om slag," sier Øystein Dølen, utrykningsleder i Hvittingfoss, til NRK. Ambulansene er langt unna, legevaktene sentralisert, og tilbake står lokale brann- og redningstjenester.

Utviklingen i retning av at brannvesenet skal være førstelinje-beredskap har pågått en tid. Allerede i 2009 ble det i Tidsskriftet Brannmannen stilt spørsmål om denne utviklingen ville føre til at helseforetakene ville benytte sjansen til å redusere sin del av beredskapen. Siden den gang har vi sett en sentralisering i legevakttjenestene og ambulansene i distriktene.

Avdelingsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet mener ifølge NRK at økningen i helserelaterte oppdrag "kan skyldes sentralisering i kommunene." "Legevakta er ikke til stede som før, og ambulansetjenesten har ofte et høyere aktivitetsnivå en brannvesenet. Da kan det hende brannvesenet i enkelte tilfeller må rykke fordi de er nærmest den akutte hendelsen og kan gi førstehjelp til ambulansen kommer", sier han.

Brann- og redningspersonell har som en selvsagt konsekvens høyere kompetanse på helse i dag. Samtidig kan det oppleves som en ekstra belastning, fordi et kurs over noen dager ikke kan erstatte helseutdannet personell. 6505 oppdrag er ikke "enkelte tilfeller", det er resultat av en villet og planlagt utvikling. Uten at man har diskutert hvem som skal betale for oppdragene, hvor grensedragningene går, om det går eller kan gå på bekostning av brannoppdrag, og hvordan man ser for seg å sikre at også innbyggerne i distriktene sikres kvalitativt gode tjenester.

I en kronikk i 2017 advarer direktør i DSB Cecilie Daae: "Vi vet at brannmannskaper har ytret ønske om å slutte i jobben, fordi den med alle sine helseoppdrag er for belastende og utenfor rammen av hvorfor de i utgangspunktet søkte seg inn i en deltidsstilling i brann- og redningsvesenet."

Det viser at det haster å starte på arbeidet med å gå gjennom rollefordelingen mellom brannvesen, politi og helsevesenet, slik regjeringen har lovet.