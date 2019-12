Senterpartiets sidevalg

Det var i et intervju med NTB at statsminister Erna Solberg nylig avviste tanken om å innlemme Senterpartiet i en borgerlig regjering. "Per dags dato synes jeg ikke Senterpartiets politikk gir grunnlag for at vi skal sitte i en felles regjering", sa Solberg.

Problemstillingen framstår ikke som særlig aktuell. Først og fremst fordi Senterpartiet aldri har aldri bedt om å få bli en del av Solbergs regjering.

Bakgrunnen for Solbergs uttalelser til NTB var en "invitasjon" Frp-leder og finansminister Siv Jensen kom med i et intervju med Dagbladet tidligere i høst, der hun ba Senterpartiet skifte side. Alt det Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier tilsier at han burde samarbeide Frp, sa Jensen den gang.

På det tidspunktet hadde Sp lagt fram et alternativt statsbudsjett med et lavere avgiftstrykk enn regjeringens, et poeng Sp-lederen slett ikke unnlot å understreke.

Siv Jensens appell til Sp om å skifte side i politikken er derfor mer et retorisk poeng enn en reell invitasjon til politisk samarbeid. Som Jensen ganske riktig påpekte, er Sp en del av et politisk alternativ som snarere vil øke det samlede skatte- og avgiftstrykket enn å senke det.

Når Jensen sier at Vedum er hjertelig velkommen til å samarbeide med Frp dersom han oppriktig mener det han sier, er det samtidig uttrykk for en frustrasjon over at Sp utfordrer Frps skatte- og avgiftspolitikk samtidig som partiet holder seg med politiske venner som representerer det motsatte av hva både Frp og Sp forfekter.

Jensen har et poeng. Senterpartiets jakt etter avgiftstrette Frp-velgere har vært nokså utilslørt, om det så gjelder den opphetede bompenge-debatten eller den generelle skatte- og avgiftsdebatten. Hvis en leser de alternative statsbudsjettene til partiene Sp skal samarbeide i en eventuell ny regjering etter neste stortingsvalg, er det vanskelig å forestille seg hvordan Sp skal klare å "overgå" i Frp på disse områdene.

Det er selvsagt uaktuelt for Sp å samarbeide med en regjering partiet står i sterk opposisjon til. Det er flere årsaker til partiets vekst den senere tiden, men den viktigste vekstdriveren er tross alt motstanden mot regjeringens politikk. Vedum kritiserer Solberg-regjeringens sentraliseringspolitikk på inn- og utpust. Det vil han fortsette med helt til velgerne har talt i stortingsvalget i 2021.

På enkelte politikkområder ligner nok Sp mer på Frp enn andre partier. Men i sum er det likevel ingen tvil om at Sp vil ta landet i en helt annen politisk kurs enn Frp. Å antyde noe annet er bare en politisk tilsløring.