Senterpartiets fergereiser

Etter prishoppet på fergereiser i Distrikts-Norge, varsles det om at folk i øysamfunn kan bli nødt til å flytte fordi de ikke har råd til å ta ferga til fastlandet lenger. Det er uholdbart.

Mange er avhengig av ferge for å komme seg på jobb. Fergetrafikken er selve livsnerven i mange samfunn. Når billettprisen blir for høy, fører det til utenforskap - og i ytterste konsekvens fraflytting. Det advarer også Ap-politiker Hilde Johansen i Dønna om. Hun jobber hos namsmannen i Sandnessjøen. Der møter hun folk som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Johansen mener at politikerne ikke har tatt innover seg hva prisøkningen på fergene betyr for dem som har det trangt fra før.

Mandag kunne NRK Nordland fortelle at de fleste fergestrekningene i Nordland er blitt 20-30 prosent dyrere. På det meste har billettprisen steget med 45 prosent.

Familien Gleinsvåg som bor i øykommunen Dønna må nå betale 464 kroner for å komme seg inn til fastlandet. Dersom de hadde tatt med bilen inn til Sandnessjøen, ville det ha kostet 210 kroner ekstra. Dermed kan det raskt bli for dyrt å dra på fotballkamper eller kino med ungene.

Småbarnsfaren Espen Gleinsvåg klandrer Sp: "At et parti som sier de er distriktenes bestevenn står i spissen for dette er en skandale", sier Gleinsvåg til NRK. Det er fylkesrådet i Nordland - Sp, Ap, KrF og SV - som har vedtatt prishoppet. De begrunner det med at de får mindre penger fra staten: 486 millioner kroner mindre fram mot 2023.

Ifølge fylkesråd Svein Eggesvik (Sp) i Nordland, så bidrar staten med en alt for lav andel, mens fylkeskommunen betaler det meste av tilskuddene til fergene. "Det blir en stor byrde, og det er sånn langs hele kysten", sier Eggesvik.

Så langt er det ingen tegn til at samferdselsminister John Georg Dale (Frp) og regjeringa vil bidra til å senke prisen på ferjereiser - til tross for at 45 kystordførere trygler ham om det. Paradoksalt nok kan det bli Sp som må bøte for det.

Uansett hvem som har hovedansvaret og hva som er hovedårsaken til de betydelige prisøkningene på ferjene i Kyst-Norge, så havner Sp i en ferje-skvis.

Sp ba om tillit til en politikk med vekt på "tjenester nær deg", og fikk tillit og framgang i kommunevalget i fjor. Samtidig er det selvsagt krevende for et opposisjonsparti å føre sin egen politikk lokalt når regjeringa fører en politikk på tvers av den. Uansett: Kritikk lik den Espen Gleinsvåg framfører, kan raskt ramme Sp. Hvordan Sp-ledelsen og partiets lokalpolitikere takler denne situasjonen, kan spille en avgjørende rolle for oppslutningen om Sp i stortingsvalget 2021.