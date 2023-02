Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Flere måneder tok det justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) å bekrefte at hun i om lag en måned hadde den kinesiske appen TikTok på en ugradert tjenestetelefon.

Det gjorde Mehl først i et intervju med TV2, ikke først til Stortinget. Det var å be om trøbbel.

Lenge viste justisministeren til sikkerhetshensyn for ikke å svare Stortinget på detaljerte spørsmål om sin bruk av apper på sin(e) tjenestetelefon(er).

Det kan være gode grunner for en statsråd å ikke svare detaljert på et spørsmål av sikkerhetshensyn. Dette ser ikke ut til å være en slik god grunn.

Spiller det noen rolle?

Ja, det gjør det. Grunnlovens paragraf 182 slår fast at en statsråd har informasjonsplikt overfor Stortinget. Hun skal ikke villede eller holde tilbake informasjon.

Frp-leder Sylvi Listhaug har rett i det hun sa til NRKs Dagsnytt 18: Dersom Emilie Enger-Mehl hadde svart med én gang at hun hadde hatt appen på telefonen, at det var en feilvurdering og at hun hadde slettet den, hadde saken vært ute av verden. Enger-Mehls vegring for å svare har svekket henne og regjeringen.

TikTok er ikke ufarlig, selv om nær én million nordmenn har en profil på appen. TikTok samler inn mye mer data enn andre apper vi bruker i det daglige. Det er dessuten dokumentert at selskapet deler disse dataene, høyst sannsynlig også med kinesiske myndigheter.

Det pågår nå en offentlig høring om den grundige utredningen til Personvernkommisjonen (NOU 2022:11). Det er mye ved denne utredningen som burde løftes fram, men i akkurat denne sammenhengen mener vi at det kan være grunn til å dvele litt ekstra ved denne setningen i høringsuttalelsen til Norsk redaktørforening:

"I en liberal rettsstat er det borgerne som overvåker myndighetene og ikke motsatt."

Slik er ikke Kina.

Også Frp og Høyre har slitt litt, om vi kan si det slik, i sine politiske og personlige sikkerhetsvurderinger. Én ting er den famøse saken om Bergen Engines, der Solberg-regjeringen lenge insisterte på at det mulige salget var et rent næringspolitisk spørsmål. Men også i mer personlige sikkerhetsvurderinger.

Høyres Henrik Asheim og Tina Bru hadde TikTok på sine tjenestetelefoner da de var statsråder i Erna Solbergs regjering. Tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) brukte sin tjenestetelefon flittig på en privat reise i Iran.

PST mente det var sannsynlig at Iran og Kina benyttet muligheten til å skaffe seg informasjon fra Sandbergs telefon. Tidligere leder av E-tjenesten Kjell Grandhagen var knallhard i sin kritikk og slo fast at Sandberg hadde utsatt seg selv og andre for risiko.

Kina er en autoritær ettparti-stat. Kina har betydelig interesse i å kartlegge åpne, demokratiske samfunn - økonomisk, geopolitisk og sosialt. I møte med slike stater må alle være bevisste. Vi forventer ekstra aktsomhet fra toppolitikere.