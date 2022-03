Sensur på norsk

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ytringsfrihet og pressefrihet er renninga i samfunnsveven i et demokrati. Mange tar disse frihetene for gitt. Det må vi ikke gjøre.

Selv i Norge foregår alvorlige forsøk på å stanse, fordreie eller dempe kritisk, sannhetssøkende journalistikk. Presset kan komme fra kriminelle, eller fra den etablerte makta innenfor økonomi, politikk eller organisasjoner.

Historien fra Nord-Norge i 2015, som fortelles av sjefredaktør Bjørn K. Bore i Vårt Land er likevel drøy. Den handler om forsøk på å kneble fri og uavhengig journalistikk i avisa The Barents Observer.

Avisa var eid av Barentssekretariatet, som ble opprettet etter Sovjetunionens fall. Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark eide selskapet, mens Utenriksdepartementet finansierte mye av drifta. Målsettinga var god: Å utvikle samarbeidet over grensene i nord.

Arbeidet for fred og forbrødring fortsatte tross Russlands terrorbombing i Tsjetsjenia i 1999, forgiftningen av Alexander Litvinenko i 2006 og invasjonen av Georgia i 2008, skriver Bore.

Da Russland invaderte Krim i Ukraina i 2014 ble det vanskeligere. The Barents Observer publiserte kritiske artikler om hva invasjonen kunne bety for Barentssamarbeidet. Journalistikken vakte misnøye både på russisk og norsk side.

Norske politikere, blant dem daværende fylkesordfører Runar Sjåstad, som nå sitter på Stortinget for Ap, ønsket ikke at Barents Observer skulle skrive ting som kunne skade Barentssamarbeidet. Sekretariatets styreleder Stig Olsen mente avisa burde være forsiktige med å provosere eierne.

Norske myndighetspersoner gikk med andre ord langt i å bryte, eller få redaksjonen til å bryte, Lov om redaksjonell fridom (nå Medieansvarsloven). De gikk også langt i forsøket på å sette Grunnlovens paragraf 100 til side: Ytringsfrihet bør finne sted.

Kritisk og uavhengig journalistikk kan være vanskelig for politikk og diplomati. Som utenriksminister framsto statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i 2006 kritisk til mediers publisering av Mohammed-karikaturer. Karikaturer av profeten utløste opptøyer i Midtøsten. Men Støre ser ingen grunn til å beklage.

Høyre har ingen grunn til å hovere. Tidligere statsminister Erna Solberg (H) gikk langt i å si at teatergruppa bak stykket "Ways of seeing" bar medansvar for angrepene mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Disse angrepene viste det seg at Waras egen samboer sto bak, uten at det gjorde at Erna Solberg fant grunn til å beklage.

Hvordan gikk det med The Barents Observer? Vårt Land forteller: Redaktør Thomas Nilsen ble forsøkt sparket på dagen, men gikk i stedet av, med sluttpakke. Sammen med to tidligere kolleger startet han The Independent Barents Observer. Deres uredde journalistikk fra nordområdene er verdt å lese for alle.