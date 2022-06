Se til Sverige for satsing i distriktet

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Gjennom mange år har sentralisering vært en villet politikk i Sverige. I motsetning til her hjemme, er bygdene blitt fraflyttet uten at det har vært ført distriktspolitikk for å motvirke utviklingen.

Det har mer eller mindre avfolket den svenske landsbygda. Når spiralen først går nedover, der "alle" unge drar til byene, er den vanskelig å stoppe. De siste tiårene har innbyggertallet falt og befolkningen blitt eldre, nettopp slik prognosen er for norske bygder.

Store endringer er imidlertid på gang i de to nordligste fylkene i Sverige, som grenser mot Nordland og Troms. Nationen ser nærmere på fenomenet i en ny artikkelserie, som tar for seg hvordan ny teknologi og titusenvis av grønne arbeidsplasser kan forandre nabolandets nordligste områder.

Den positive utviklingen får drivstoff fra det grønne skiftet. Store industriselskaper tar føringen og bygger vindmølleparker og batterifabrikker. Det krever titusenvis av nye arbeidsplasser.

Går det som optimistene tror, kan 100.000 mennesker flytte nordover. Nytt blod gjenreiser en tro på framtidsmuligheter for distriktene og landsdelen. Med flere innbyggere, kommer større skatteinntekter. Da er den positive spiralen i gang.

Samtidig er det utfordrende for svensk politikk at det er private krefter som driver utviklingen. Myndighetene må raskt følge på for å tilpasse offentlige velferdstilbud og tjenester, kommunene må ha boliger og på alle måter rigge seg for flere innbyggere.

– Jeg er imponert over svenskene. De har gått fra ord til handling, sier Ole Kolstad, administrerende direktør ved Rana utvikling i Nordland til Nationen. Rana kommune planlegger selv for å ta imot 5000 tilflyttere når en batterifabrikk etableres.

Ikke alt svensk er overførbart til Norge. Den sittende Ap/Sp-regjeringen har allerede en annen, mer aktiv og bevisst distriktspolitikk enn den som har vært ført - eller vært fraværende - i Sverige.

Regjeringen bør likevel vurdere hva de kan lære av den svenske tilretteleggingen for næringsetablering og bred satsing på framtidsrettet, grønn industri i hele landet.

Den svenske regjeringen har for eksempel oppnevnt en egen samordner for alle prosjektene som skal snu flyttestrømmen. Hver uke rapporterer han til Næringsdepartementet, og skal legge fram forslag til høsten om hva som bør gjøres på nasjonalt nivå for å støtte utviklingen.

Spredt bosetting, ikke minst i de strategisk viktige nordområdene, er avgjørende for norsk beredskap. Det er blitt viktigere i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. De nordlige delene av Norge vil spille en enda større rolle for og i norsk utenriks- og forsvarspolitikk med Sveriges og Finlands inntreden i Nato. Da må det bo folk der.