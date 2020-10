Saugbrugs i Halden bør få grønn støtte

Historien om Norske Skog og deler av den viktige treindustrien i Norge, fortoner seg som en evig repetisjonsøvelse i tapte muligheter.

Nå legger Norske Skog ned en av tre papirmaskiner på anlegget i Halden. Av en samlet kapasitet på 460.000 tonn, forsvinner 100.000 tonn permanent ved Saugbrugs. Nedstengingen vil skje før nyttår, og besparelsene er beregnet til 80 millioner kroner. Det er ennå ikke avklart hvor mange ansatte som rammes.

Av hensyn til det grønne skiftet, burde Saugbrug fått støtte til omstilling som sikret full drift.

Nedleggelsen begrunnes med et plutselig og betydelig fall i etterspørselen etter papir på grunn av koronapandemien. "For å sikre fremtidig lønnsomhet og konkurransekraft, må vi tilpasse vår produksjonskapasitet til de utfordrende markedsforholdene", sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog. Koronapandemien setter fart på en varslet utvikling.

Norske myndigheter, regjeringer av forskjellig farge, har lenge sett lampene blinke for produksjon av publikasjonspapir i verden – og i Norge. Like lenge har norske politikere snakket om betydningen av det grønne skiftet, slik statsminister Erna Solberg (H) og hennes statsråder gjør. Men den ene muligheten etter den andre til å handle, til å satse på det grønne skiftet, går tapt uten at regjeringa løfter en finger.

Like lenge som norske politikere har sett lampene blinke for papirproduksjonen, har de vært klar over sliptømmerets potensial som grønt råstoff. Biomasse kan blant annet brukes til produkter som erstatter oljebaserte produkter og slik får ned CO2-utslippene.

Mange vil huske debatten rundt nedleggelsen av Norske Skogs anlegg på Follum. Den gangen var striden innad i den rødgrønne Stoltenberg-regjeringa hard. De som ville satse på produksjonen og kompetansen på Follum, og sette statlige penger inn for å sette fart på det grønne skiftet, tapte. I 2012 ble maskinene stengt ned og 356 ansatte sagt opp.

I mai 2018 gikk også det som var igjen av norsk eierskap i Norske Skog tapt, da det britiske hedgefondet Oceanwood kjøpte Norske Skog AS – etter at resten av det tradisjonsrike selskapet som i sin tid ble stiftet av norske skogeiere, var konkurs.

Sps stortingsrepresentant fra Østfold, Ole André Myhrvold, energi- og miljøkomitéen, varsler Saugbrugs-spørsmål til næringsminister Iselin Nybø (V) under Stortingets spørretime onsdag. Myhrvold vil ha svar på hvordan regjeringa ser på situasjonen i Saugbrugs og i treindustrien, på bakgrunn av at behovet for nye, grønne produkter produsert på biomasse er stort.

Norske myndigheter har så langt latt alle muligheter til å satse på norsk treindustri som et av navene i det grønne skiftet, gli gjennom fingrene. Vi ser fram til Nybøs svar onsdag. Det vil avdekke om næringsministeren ser det grønne potensialet i norsk sliptømmer og i treindustrien, og om hun faktisk har ambisjoner om å bidra til å omstille norsk treindustri til framtida.