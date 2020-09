Aller først må han samle troppene i eget parti. Splittelsene, maktkampen og uenighetene innad i Arbeiderpartiet må plastres over når støvet og støyen etter Trond Giske har lagt seg.

Den lange valgkampen er i gang og hvis den skal handle om reelle saker og politiske løsninger, må Støre og resten av partiledelsen legge seg i selen for å tydeliggjøre Aps politikk og program. Velgerne trenger å høre hva som er Aps ambisjoner for Norge – og hvordan de vil være et alternativ til de foregående åtte årene med Erna Solbergs regjering.

Punkt nummer to på lista handler om Støres rolle som den rødgrønne koalisjonens frontfigur. Han har allerede i intervju med Nationen lukket døra for å ha med et KrF som selv valgte å gå til høyresiden. Det kan hende det er lurt av Støre, han vil uansett få hendene fulle med å forsøke å samle SV, Sp, MDG og Rødt.

Riktignok viser den siste meningsmålingen Norfakta har gjort for Nationen og Klassekampen at partiene i den gamle rødgrønne regjeringskoalisjonen til sammen ville fått 85 mandater, hvis valget var i dag. Det ville sikret Ap, SV og Sp reint flertall på Stortinget.

Så enkelt er det likevel ikke. For her rir alle hver sin kjepphest. Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke SV ved sin side, og i alle fall ikke MDG eller Rødt. Bjørnar Moxnes har sagt at Rødt ikke vil inn i den regjeringen uansett, men vil ha avtale om samarbeid. Mens MDG ikke vil ha noe å gjøre med Senterpartiet, på grunn av for stor avstand i miljø- og klimapolitikken.

Det bør ikke være noe mål i seg selv for Støre som statsminister at alle skal med. Det har ikke vist seg nødvendig for å være styringsdyktig over tid. Kanskje tvert imot. En mindretallsregjering med støtte fra sympatiserende partier fra sak til sak er vel så effektivt.

Erna Solbergs noe krampaktige forsøk på å få alle de fire ikke-sosialistiske partiene med i en flertallsregjering var bare delvis vellykket – uenighetene og slitasjen blir for stor. Frp gikk ut, og Venstre og KrF slåss mot sperregrensen. De får ikke synliggjort sine gjennomslag og deres saker blir ikke tydelige nok for velgerne. Det vet både Rødt og MDG.

Spørsmålet blir om Støre klarer å knytte dem tett nok til seg og det han ønsker blir en trepartiregjering av de "gamle rødgrønne". I Nationens siste meningsmåling gikk Arbeiderpartiet tilbake i oppslutning, fra 26,6 til 24,7. Ap-lederen må derfor begynne på toppen av lista. Med samling i eget parti.