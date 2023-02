Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Samerettsspørsmålet er fortsatt åpent og betent på Fosen i Trøndelag. Der står tre vindparker i samiske reinbeiteområder (Roan og Storheia), bygget til protester fra blant andre reindriften.

I 2021 fant Høyesterett at parken krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Dermed ble vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig.

Men Høyesterett har senere understreket at dommen ikke sier at vindturbinene i de tre områdene må fjernes. Olje- og energidepartementet arbeider nå med en ny konsesjon. For reindriften i området er tidsbruken og usikkerheten en åpenbar belastning.

Fredag hadde filmen "Ellos eatnu - La elva leve" premiere. Den tar for seg kampen mellom storsamfunnets behov og samiske rettigheter og kultur. Dagbladet kaller filmen "en lavmælt og svimlende øyeåpner om en diskriminering og overkjøring vi ennå ikke er ferdige med".

En av lavvoene som ble brukt under Alta-aksjonen for 40 år siden ble brukt igjen av demonstrantene mot kobbergruve-planene i Repparfjord. Dagens stridsspørsmål har altså historisk klangbunn.

I jussens verden skriver Utmarksdomstolen på dommen som kan avgjøre hvem som eier Karasjok i Finnmark. I dag forvalter grunneierorganet FeFo nesten hele fylket, etter Finnmarksloven fra 2005.

Finnmarksloven åpner imidlertid også for rettslig prøving av rettigheter. To lokale grupper har brukt muligheten til å gå rettens vei. Dom i saken forventes til sommeren.

Utfallet kan få konsekvenser for forvaltningen i flere samiske kommuner. Uenigheten om kravet er stor, i kommunen og i fylket, i befolkningen og i reindriften.

Kraftbalansen i Troms og Finnmark er i ferd med å ryke. Elektrifisering av Melkøya vil spise opp tilgjengelig kraft, og bedrifter som planlegger nytt forbruk får nå avslag på nettilkobling fra Statnett. Fylket må ha mer kraft.

Finnmark er stort, men har samiske interesser over store deler av arealet. Nye kraftverk og kabler vil bety nye inngrep i samiske bruksområder.

Samisk kultur er avhengig av å få bruke naturen. Om samisk kultur og levesett ikke får utøves i områdene som forfedrene har utnyttet, vil den gå tapt. Spørsmålet er om forbruksvekst i nord i større grad bør dekkes av kraftimport sørfra.

Den siste rettssak er ikke ført om samiske rettigheter. Reinbeiteområder i Norge har ikke sett sitt siste arealinngrep. Men det er å håpe at konsesjonsfadesen på Fosen blir den siste av sitt slag. Samiske interesser og rettigheter må avklares og hensyntas bedre, og tidligere, i slike utbyggingssaker framover.

Først da kan arbeidet som Sannhets- og forsoningskommmisjonen nå forbereder, bære frukter.

Lihkku sámi álbmotbeivviin!