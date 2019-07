Samarbeidsvokterne

Vi har tidligere omtalt den kritikk fagbevegelsen har rettet mot Senterpartiet. Det er nødvendig å gjøre det igjen.

Sentralt holder Sp seg til sosialdemokrater og sosialister i et rødgrønt samarbeid, slik fagbevegelsen anerkjenner og Sp har sett seg tjent med. Men ute i kommuner som Stjørdal samarbeider Sp med Høyre og Frp om budsjetter og kommunal utvikling, stundom også ordfører- og andre lederstoler.

Og det, varsler partileder Trygve Slagsvold Vedum, kommer de til å få lov til å fortsette med. Ti av elleve fylkeslag i Sp holder døren på gløtt for borgerlig samarbeid.

Ti fylkeslag i Fagforbundet fraråder derfor sine medlemmer å stemme Sp.

– Vi har hatt flere møter med Sp og bedt dem ta et klart valg, for at vi skal kunne oppfordre våre medlemmer til å stemme rødgrønt, sier Fagforbundets leder i Hordaland, Ørjan Myrmel, til Fri Fagbevegelse.

Aps fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, krever også at Sp lover å holde seg til venstresiden etter kommune- og fylkestingsvalget.

Fagforbundet i Rogaland er ikke blant fylkeslagene som vil boikotte Sp. Det kan ha sammenheng med at i Sandnes sitter Ap og Sp sammen i posisjon – sammen med Fremskrittspartiet.

Klassekampen kunne i mars fortelle at Ap samarbeider med regjeringspartiene i hele 65 kommuner. Det kan altså ikke være samarbeid med høyresiden i seg selv som er feil for Fagbevegelsen og Ap.

Fagbevegelsen synes å mene at det er Ap som har enerett til å bestemme om og hvordan det skal skje. Den dagen Sandnes Ap trekker seg fra Frp-samarbeidet, må formodentlig også Sandnes Sp gjøre det.

Det er, trolig også i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet, mange som ser dobbeltmoralen i denne særegne oppskriften på lokaldemokrati og politisk samarbeid. Når man likevel ser seg tjent med å repetere budskapet inn mot valget, må det forstås som et uttrykk for den desperasjon som brer seg i toppsjiktet i Ap og fagbevegelsen over at store velgergrupper har forlatt Arbeiderpartiet til fordel for nettopp Senterpartiet.

I kommuner som Stjørdal står Sp og Ap mot hverandre i synet på blant annet skole- og grendestruktur. Her som ellers i landet må Sp selvfølgelig stå fritt til å søke de samarbeidspartnere som kan sikre Sp-politikk.

Vi tror og mener at en skikkelig distriktspolitikk og respekt for det lokale selvstyret er den beste medisin for å vinne høstens valg ute i kommunene. Også for et Ap som er avhengig av å gjenvinne velgere.

Oppsummert Fiendebilde 1 Fagforbundet advarer medlemmer mot å stemme Sp. Advarselen er dårlig fundert. Liv og lære 2 Ap samarbeider selv med høyresiden når det gagner partiet. Samme rett må innvilges Sp. Positive grep 3 Respekt for kommunale vedtak og skikkelig distriktspolitikk funker bedre enn Sp-sverting.