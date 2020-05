Sakte blir landet vårt eget igjen

Spesielt er det gledelig at barn og unges hverdag kan begynne å normalisere seg igjen. Først åpnet barnehagene. Så åpnet skolen for de yngste elevene. Denne uken kan elevene i 5.–10. klasse og på videregående på skole begynne.

Å stenge ned skolene ser ikke ut til å ha vært avgjørende for å redusere spredningen av smitte. Barn og unge har i langt mindre grad enn eldre blitt smittet og syke av covid-19. Likevel har de betalt en høy pris for staten og kommunenes tiltak for å bekjempe koronaepidemien.

Det er som helseminister Bent Høie sa: "Neste sommer finnes ikke når du er ung." Det er denne våren en skal bli god i fotball eller dans, marsjere sammen med resten av korpset i få gode nok karakterer til å komme inn på førstevalget sitt til høsten. Nå er det avgjørende at barn og unge i så stor grad som mulig får tilbake hverdagen sin.

Nå åpner kinoene igjen. Museene åpner. Aktiviteter for barn og unge kan starte opp igjen. Restauranter uten matservering kan holde åpent. Mange butikker har åpnet for fullt. Folk kan reise kollektivt, men med god avstand. 17. mai kan vi samle opp til 20 personer privat, så sant vi overholder smittevernrådene. Besteforeldre og barnebarn kan møtes. Elitefotballen, som de siste dagene ser ut til å ha vært den viktigste kultursaken for noen, kan starte opp med kamper i juni.

Helsemyndighetene advarer oss om at det vil komme nye smittebølger, kanskje allerede til høsten. Nå har vi en stor verktøykasse å ta tiltak fra, om det blir nødvendig. Da er det ikke sikkert at det er barn og unge som igjen skal ta den hardeste støyten.

Vi har fremdeles spredt bosetting i landet vårt. I mange kommuner er det ennå ikke registrert noen korona-smittede. Når smittepresset er så ulikt fra sted til sted, er det noe regjeringen må ta hensyn til når neste bølge kommer, eller når neste epidemi rammer oss, og nye tiltak skal vurderes. Der det faktisk er rom for at elevene kan være på skolen, bør de kunne det. Kanskje skal man også vurdere andre bygninger, som nedlagte skoler, som alternative undervisningssteder før man velger å stenge ned skolene.

Vi må fremdeles holde avstand, og følge de generelle smittevernrådene; host og nys i armhulen, holde oss hjemme om vi har symptomer. Vi kan ikke slappe for mye av ennå.