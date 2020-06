Særstilling, ikke omstilling

Norsk økonomi er under kraftig press av korona-krisen. For olje- og gassektoren betyr lavere oljepris at aktivitets- og investeringsnivået i sektoren er truet.

Sektoren er berettiget til krisehjelp, på lik linje med andre kriserammede næringer.

På mandag ble et bredt stortingsflertall enig om en pakke for næringen som gir raskere avskrivinger og økt friinntekt. Begrunnelsen er den beste: Å unngå at oljenæringen drar med seg hele verdikjeden og leverandørindustrien ned - en industri som vi har vesentlig bruk for i det grønne skiftet.

Men åtte økonomiprofessorer advarer i Aftenposten om at tiltakene næringen har bedt om, ikke gir omstilling, men "stor fare for start av prosjekter som viser seg å bli ulønnsomme for staten og samfunnet."

Annonse

Statsminister Erna Solberg (H) meldte mandag at politikere trenger ryggrad for å stå imot presset fra oljelobbyen. Senere samme dag ble hun med på en skattepakke som ifølge analytikere betyr at felt som har hatt lav lønnsomhet, bli så mye mer lønnsomme at de bygges ut.

Slik settes fellesskapets midler inn i det som kan kalles et veddemål om oljeprisen. Store skattekutt og -utsettelser som utløser investeringer som betaler seg bare dersom framtidas oljepris blir høy, kan fort vise seg å gi negativ samfunnseffekt.

Det er grunn til å minne om at den fornybare delen av norsk energibransje lenge har bedt om skattegrep for å utløse nye investeringer, uten å få gehør.

I arbeidet med oljepakka har det vært viktig for stortingsflertallet å unngå at skatteutsettelser og -kutt på sokkelen smitter over til virksomhet på fastlandet. Næringsnøytraliteten er avkledt, og en svart prioritering står igjen.

I røffe farvann har oljestaten Norge råd til å hjelpe næringslivet over. Men vi har ikke råd til å bygge bru til fortidas næringsliv. Brua må gå til det fossilfrie samfunnet. Der trenger vi også de selskapene og hodene som har utvunnet olje og gass.

Aps Hadia Tajik krever at sektoren svarer på politikernes pakke med å styrke sysselsettingen i leverandørindustrien. Det hadde vært naturlig å stille tilsvarende krav om at sektoren omstiller seg fra svart til grønn økonomi. Næringen kunne vel behøve midler til overlevelse og omstilling, ikke til store, nye fossile investeringer.