Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Konflikten mellom Russland og Ukraina tilspisser seg gjennom Russlands folkerettsstridige handlinger i Øst-Ukraina. Sjefstrateg Christian Lie i Formue peker overfor Dagens Næringsliv på at konflikten allerede har ført til pengepolitiske innstramminger, økte renter og inflasjon rundt om i verden.

Uroen påvirker hard råvareøkonomi. Basisvarer som hvete, olje og gass strømmer fra Russland og Ukraina og ut på verdensmarkedet. Når disse leveransene settes i spill av væpnet konflikt, sprer uroen seg globalt.

Konflikten i Øst-Europa er uløselig knyttet til verdens avhengighet av fossil energi. Verden åpner opp igjen etter korona-nedstengningen, og bruker mer energi. Oljeprisen har steget til nær 100 dollar fatet, og verdens råoljelagre er svært lave, sier Nadia Wiggen, partner og energianalytiker hos Pareto.

Gassrørledningen Nord Stream 2, som skal ta russisk gass til Tyskland, var ferdig i september, men åpningen stanses nå av tyskerne.

Annonse

Det er en beklagelig kjensgjerning at tyskerne, gjennom å legge ned egen kjernekraftproduksjon, har gjort seg mer avhengig av gassen som fortsatt flyter fra Russland, via Nord Stream 1-ledningen. Tyskland har slik bidratt aktivt til at Europa står svakere i møte med russisk aggresjon.

Slik blir det grønne skiftet også et bidrag til fred. Samfunn som henter sin energi fra mange, lokale el- og varmeprodusenter er mer robuste, og vanskeligere å presse utenfra, enn samfunn der mye av energien kommer langveisfra gjennom knutepunkt, levert av autoritære regimer.

Det samme er tilfelle for den energien vi putter i oss. Den fruktbare, svarte jorda ved Svartehavet står for en stor del av verdenshandelen med korn og mais. Dårlige avlinger (2010) og uro (2014) har tidligere sendt prisene i været globalt. Det samme skjer i dag.

Hvete handles nå for nær 3,50 kroner per kg i USA, og nær 3 kroner i Europa. Prisen i Norge er rundt 2,60 kroner per kg, ifølge Landbruksdirektoratet. Gjennom den stadig økende importen av halvfabrikert brød og annen kornmat til Norge, den såkalte RÅK-importen, får vi nå merke krisen i Ukraina i matbutikken.

I strid med hva mer eller mindre kortsiktige, handelsoptimistiske krefter mener, er Norge alltid tjent med å holde seg med egne energi- og matressurser. Krisen i Ukraina demonstrerer at vi trenger mer, ikke mindre fornybar energi- og matproduksjon.