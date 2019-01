KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad og landbrukspolitisk talsperson Steinar Reiten tok relativt rause og ambisiøse ord i sin munn da Nationen intervjuet dem om regjeringsforhandlingene før jul.

«Distrikter, landbruk og fisk er prioriterte områder», sa Ropstad. Han skrøt av sommerjobb som tømmerhogger og sin kunnskap om antallet spener på ei ku som bevis på at han kunne dette med landbruk.

Forventningene til KrFs landbrukspolitikk ligger litt høyere enn som så. Det forstår forhåpentligvis også Ropstad. Selv om det også må innrømmes at Ropstad sjelden eller aldri har hevet landbruk som en prioritert sak i intervjuer med medier som ikke også prioriterer landbruk.

Det gjør derimot Reiten. Men det gjenstår å se om Reiten har gjennomslag internt i eget parti.

Snart kommer fasiten. For nå har KrF, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet satt seg til forhandlingsbordet. Nå er det alvor.

Oppsummert I gang 1 Regjeringsforhandlingene mellom Solberg-partiene og KrF har begynt. Prioriteringer 2 Blant viktige saker for KrF er abort, barnetrygd, innvandring, taxfree og klimaavgifter. Viktig sak 3 Landbruk burde også være høyt prioritert for KrF. Her har partiet mye å vinne – men også mye å tape.

Blant sakene som framheves i NTB-saken om forhandlingsstart, er abort, barnetrygd, innvandring, taxfree-salg og klimaavgifter.

Landbruk står ikke på lista. Dessverre. For landbruk er viktig både for Norge generelt og KrF spesielt. Også de delene av KrF som heller ville i regjering med Frp enn med Senterpartiet, hviler på et velgergrunnfjell der landbruket står sterkt.

I opposisjon har KrF vært en effektiv deltaker i Stortingets såkalte landbruksflertall. Sammen med nettopp Ap og Sp, og SV, har partiet lagt føringer for en landbrukspolitikk som er betydelig mer ambisiøs enn den regjeringserklæringen legger til grunn.

Når KrF nå går inn i forhandlinger med den regjeringen den hittil har holdt i ørene, er det viktig at partiet husker at deres landbrukspolitikk, ikke Høyres, Frps og Venstres, har stortingsflertallet i ryggen. Derfor er det strengt tatt ikke behov for noen innrømmelser fra KrFs side i denne saken. Den er allerede vunnet. Ytterligere hestehandel er unødvendig her.

Det som er nødvendig, er å få på plass en regjeringserklæring som reflekterer dette. Og gjerne en landbruksminister som både vet hvor mange spener ei typisk ku har og hvilke makroøkonomiske grep som skal til for å sikre næringsgrunnlaget for denne kua.

Mye tyder på at landbruksposten ikke står øverst på KrFs ønskeliste. Kanskje står den ikke der i det hele tatt. Likevel kan mye løses ved at KrF aktivt former regjeringens landbrukspolitikk i et mer sentrumsorientert bilde. Bård Hoksrud kan forvalte nedleggingen av norsk pelsdyrnæring i strid med eget partiprogram. Da kan han sikkert forvalte en politikk til beste for et robust norsk landbruk med minst like godt humør.