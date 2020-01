Rødt kjøtt og norsk matproduksjon

På oppdrag fra Animalia og MatPrat har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Menon Economics i tre ulike rapporter sett på konsekvensene av et redusert kjøttforbruk i Norge. Rapportene ble presentert denne uka.

Rapportene viser at kjøttproduksjon og matproduksjon henger uløselig sammen i et land som Norge. Dersom forbrukerne reduserer konsumet av rødt kjøtt betydelig, vil det føre til at jordbruksareal går ut av drift.

I et av scenarioene har forskerne fra NIBIO regnet på effekten dersom forbruket av alle kjøttslag unntatt fjørfekjøtt reduseres med 45 prosent de neste ti årene. En slik endring vil medføre at om lag 30 prosent av dagens jordbruksareal vil gå helt ut av drift.

Forskerne mener videre at det sannsynligvis bare vil være mulig å omdisponere om lag 5 prosent av det arealet som i dag brukes til grasproduksjon til dyrking av planter som mennesker kan spise direkte. Det er med andre ord ikke realistisk å erstatte jordbruksareal som i dag nyttes i kjøttproduksjonen med annen matproduksjon.

Annonse

En betydelig nedgang i kjøttkonsumet vil naturlig nok ha omfattende konsekvenser for økonomi og sysselsetting i landbruket. Tre av fire sysselsatte i norsk landbruk er knyttet til melk- og kjøttproduksjon. Dersom kjøttkonsumet reduseres med 45 prosent, vil det innebære et tap på 16.000 årsverk i landbruket, viser beregningene til Menon Economics.

Disse rapportene bidrar til å anskueliggjøre konsekvensene av betydelige endringer i etterspørselen av norske landbruksprodukter. Hovedpoenget er at jordbruksareal går ut av drift, at norskprodusert kjøtt vil bli erstattet av mer importert mat, og at den norske selvforsyningsgraden synker.

Forbrukerundersøkelser tyder på at etterspørselen etter rødt kjøtt vil synke i årene som kommer. Dette må norsk landbruk forholde seg til. For å opprettholde mest mulig av landbruksarealet, vil det bli desto viktigere å føre en tydelig kanaliseringspolitikk: Å sørge for at kjøtt og melk produseres i de områdene som ikke er egnet til annen matproduksjon.

For å si det sånn, vi må unngå å produsere melk og kjøtt i store soyafjøs i områder det er mulig å dyrke korn, belgvekster eller grønnsaker. Målet må være å opprettholde mest mulig av det norske landbruksarealet.

En del av forbrukerskepsisen til det røde kjøttet er knyttet til utslippene av klimagasser fra drøvtyggerne. Klimafokuset har vært for ensidig og unyansert. Å drastisk redusere den matproduksjonen vi har de beste naturgitte forutsetningene for å drive med her i landet, innebærer en alvorlig svekkelse av vår evne til å være selvforsynt med mat i en tid der verdens matproduksjon må øke.