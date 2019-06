Rødt i Danmark

Den røde blokken vant valget i Danmark, med 91 representanter i Folketinget. Socialdemokratiet Danmark ble det største partiet med snaut 26 prosent av stemmene og 48 representanter i Folkepartiet. Partileder Mette Frederiksen ser ut til å ha klart å trekke blå stemmer tilbake til rødt, etter sterk valgkampinnsats. Offensiv miljøpolitikk, anti-sentralisering, rettferdig fordeling, høyere skatt på kapital og en streng innvandringspolitikk har vært viktige valgkampsaker, og Socialdemokratiet klarte å oppnå omtrent samme oppslutning som i forrige valg.

De røde partiene til venstre for Socialdemokratiet har hatt betydelig framgang. Socialistisk Folkeparti (SF) doblet for eksempel antallet representanter i Folketinget fra 7 til 14. Enhedslisten gikk også fram, og fikk i underkant av 7 prosent oppslutning. Både SF og Enhetslisten står for en mer liberal innvandringspolitikk enn Socialdemokratiet.

Radikale Venstre, som også vil ha regjeringsskifte, er et sentrumsparti som både er langt mer positivt innstilt til liberalistisk økonomi og mer liberale i innvandringspolitikken enn Socialdemokratiet. Partiet gjorde et godt valg og fikk 8,6 prosent av stemmene.

Etter et overraskende forslag om regjeringssamarbeid på tvers av blokkene, kategorisk avvist av Mette Frederiksen, var slaget tapt for avgående statsminister Lars Røkke Rasmussen. Den blå blokken fikk 75 representanter. Løkke Rasmussens parti, høyrepartiet Venstre, fikk en liten framgang og endte på 23, 4 prosent, mens oppslutningen om innvandringskritiske Dansk Folkeparti sank kraftig, fra 37 til 21 representanter i Folketinget. Det islamfiendtlige partiet Stram Kurs kom ikke over sperregrensen på to prosent, og blir ikke representert i Folketinget.

Valget kan tyde på at dansker flest nå er mer opptatt av miljø- og klimaspørsmål og fordeling enn av innvandring.

Socialdemokratiets leder har innledet regjeringssonderingene. Hun får en krevende forhandlingsjobb. SF-leder Pia Olsen Dyhr har varslet at SF vil kreve å få sitte i regjeringa og at alternativet er å stille svært strenge krav til en samarbeidsavtale. På den andre siden vil Radikale Venstre kunne by på problemer om Socialdemokratiet vil ha høyere skatter, for eksempel.

Mette Frederiksen må sikre seg rom for å innfri vesentlige valgløfter og samtidig holde på støtten fra tre partier som har sine egne, sterke krav – som til dels er i konflikt med Frederiksens valgløfter. Det er løfterikt at Danmark ser ut til å få en statsminister som vil sikre rettferdig fordeling, klima og miljø. Samtidig som tida er overmoden for å rette opp mest mulig av den feilslåtte danske sentraliseringspolitikken. Det er å håpe at Mette Frederiksen lykkes med regjeringsforhandlingene.

Oppsummert Regjeringsskifte 1 Den røde blokken vant valget i Danmark, med 91 representanter i Folketinget. De blå partiene fikk 75 representanter. Krevende 2 Mette Frederiksen og Socialdemokratiet vil møte strenge krav fra SF og Enhedslisten til venstre, og Radikale Venstre til høyre for seg. Tida er overmoden 3 Tida er overmoden for å rette opp mest mulig av den feilslåtte danske sentraliseringspolitikken.