Rivingsekspertenes lettvintheter

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Hva er det som gir høye matpriser, men også liten konkurranse i dagligvaremarkedet?

Bunnpris-eier Christian Lykke, Ivar Gaasland og Odd Gisholt peker alle på skurken: De norske tollmurene. De må rives.

To forhold kan forklare hvor naivt det er å tro at lavere tollmurer skal komme forbrukerne til gode.

For det første blir mangfoldet i norske matbutikker stadig mindre, i den forstand at kjedene i stadig større grad tilbyr sine egne merkevarer (EMV) - og bare dem.

Kjedene gjør ikke dette for å tjene mindre penger, men for å tjene mer penger. Framveksten av milliardformuer på eiersiden i norsk dagligvarebransje har ikke skjedd til tross for framveksten av EMV, men på grunn av EMV.

Flere matkjeder inn i landet betyr enda flere standardiserte EMV-er av samme kvalitet som EMV-ene i nabobutikken. Egne merkevarer som norske matprodusenter i stadig større grad må krype og kutte priser for å få lov til å produsere og pakke.

Dermed får vi enda flere pakninger rundt stadig likere produkter, der bare pakningen er eksklusive for kjeden. Det gir ikke gir reelt økt mangfold. Isteden gir kjedene bedre marginmuligheter, og det som Sanna Sarromaa kaller "et kommunistisk utvalg".

Dette gir ikke mer, men mindre konkurranse. Og det er ingen grunn til å tro annet enn at nye, utenlandske kjeder som får etablere seg i Norge, skal gjøre noe annet.

For det andre har de norske kjedene allerede i dag alle muligheter til å sette lave priser på te, hvetemel, kaffe, frukt, pasta, sukker og all den andre maten som norske kjeder kan kjøpe til samme pris som svenske og tyske kjeder. De gjør det bare aldri.

De siste pristallene viser at norsk mat har økt mindre i pris enn mat i utlandet. De viser også at det først og fremst er den importerte maten som nå driver matprisene i Norge oppover.

Dagligvarer, enten det er importert mat uten toll eller andre varer, er dyrere i Norge fordi kjøpekraften er større, og fordi dagligvarebransjen kommer unna med å selge den dyrere i Norge.

Som Jo Moen Bredeveien skriver i Dagsavisen, speiler prisen på mat i et samfunn kjøpekraften i samfunnet. Tyskland og Polen ligger på samme sletteland, med samme landbrukspolitikk, tollregler og fri flyt av arbeidskraft og innsatsfaktorer. Men maten er mye dyrere i Tyskland.

Murbrekker-eksperter som tror at bransjen skal slutte med dette, bare den får lov til å importere enda mer billig fra utlandet, er på viddene.

Det norske forbrukere trenger, er en sikker, sunn og trygg matforsyning basert på norske ressurser og matproduksjon, og en åpen og ærlig konkurranse i foredlings- og salgsleddet.