Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Hvordan vil hyppige renteøkninger slå ut? Spørsmålet er ubehagelig aktuelt etter Norges Banks rentemøte forrige uke. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier at det kan bli nødvendig med hyppige renteøkninger dersom inflasjonen biter seg fast.

Norges Bank varslet konkret sju renteøkninger innen utgangen av neste år, slik at styringsrenten øker fra 0,75 i dag til 2,5 prosent ved utgangen av 2023. Renteøkninger rammer som kjent sterkest de husholdningene som har mest gjeld. Ikke minst unge og nyetablerte.

I helga anklaget LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad, Norges Bank for å "bidra unødvendig til høyere rente". Han fikk langt på vei faglig støtte fra professor Steinar Holden. "Jeg tror det ikke vil være nødvendig eller ønskelig å heve renten like mye som Norges Bank har varslet", sa Holden til E24 i helga.

Roger Bjørnstad kritiserer Norges Bank for å bidra til "å kvele sysselsettingsveksten i Norge på grunn av importert inflasjon". Sjeføkonomen peker på at vi opplever en "helt ekstraordinær situasjon med prisvekst som kommer fra internasjonale forhold og ikke norsk økonomi."

En viktig driver i prisveksten er de importerte høye strømprisene og Ukraina-krigen. "...de varsler renteøkning for den type prisvekst. En slik rentepolitikk er ikke riktig. Og mener Norges Bank det, så må mandatet endres fordi de da gjør mer skade enn nytte", sier Bjørnstad til E24.

Så kan skyhøye strømpriser i Norge være den nye normalen, så lenge norsk kraft eksporteres i samme omfang som det vi har sett i det siste. I så fall vil Norge fortsette å importere høye strømpriser som bidrar til å drive inflasjonen, og føre til renteøkninger.

Dermed har finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og regjeringa enda et tungtveiende argument for å ta tilbake nasjonal kontroll med strømprisene. Det er ikke gitt at den strømpris-subsidieringen Vedum og energiminister Terje Aasland (Ap) viderefører til 2023, er nok til å demme opp.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ber Vedum kutte offentlig forbruk. Viseadministrerende direktør, Anniken Hauglie, anbefaler også regjeringa å legge moms på elbiler og skadeforsikringer. Og «å legge vekk kostbare og unødvendige reverseringer» av domstolsreformen og fylkessammenslåinger, sier Hauglie til NTB.

Spørsmålet om hvordan inflasjonen holdes nede for å forebygge renteøkninger som rammer både husholdninger og næringsliv, er i høyeste grad politikk. Samtidig bør det bekymre regjeringa, Norges Bank og alle politiske leire at ingen kan være sikre på hvilke konsekvenser renteøkningene får.

Forskere ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo (gjengitt i Dagens Næringsliv) mener Norges Bank undervurderer den effekten renteøkning har på forbruksveksten. Norges Bank legger til grunn et fall på 0,5 prosent, mens Økonomisk institutt mener konsumet vil synke med 2,8 prosent.

Både finansministeren og sentralbanksjefen bør lytte årvåkent til advarselen fra sjeføkonomen i LO: Sysselsettingsveksten i Norge må ikke kveles på grunn av importert inflasjon, for da blir vondt verre.