Riktig reaksjon på polsk rakettnedslag

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

To mennesker ble drept da en rakett falt ned på et gårdsbruk øst i Polen tirsdag ettermiddag. Prosjektilet kom østfra.

Nyheten gir ubehagelige assosiasjoner, 87 år etter at Polen var åsted for starten på andre verdenskrig. Den utløsende faktoren var påståtte grensekrenkelser.

Hendelsen skaper uro hos Russlands naboer i øst. Slovakias statsminister frykter at Russlands hensynsløshet har kommet ut av kontroll, mens Ungarns nasjonale sikkerhetsråd har kalt inn til krisemøte etter hendelsen.

To ting skiller likevel dagens hendelser fra fortidens, på en måte som gir håp.

For det første reagerer Europa og USA i dag samlet, gjennom Nato.

For det andre drar vesten sine konklusjoner på en kontrollert måte. USAs president Joe Biden understreket tidlig at målet er å finne ut eksakt hva som skjedde i forkant av rakettnedslaget.

– Så vil vi avgjøre neste skritt i fellesskap, understreket Biden.

Presidenten gikk tidlig ut med at ting tyder på at prosjektilet ikke ble avfyrt fra Russland. Den samme konklusjonen trakk Nato under onsdagens hastemøte.

Alt tyder nå på at missilet ble avfyrt fra ukrainsk jord, for å skyte ned russiske missiler. Det er ikke grunnlag for å si at Nato-landet Polen – og dermed hele alliansen – er utsatt for noe angrep. Det som skjedde, var sannsynligvis et uhell.

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev mener at rakettnedslaget viser at vesten beveger seg mot verdenskrig, gjennom å føre hybridkrig mot Russland. Utsagnet virker merkelig, sett i lys av USAs og Natos forsiktige reaksjoner på nedslaget.

De to dødsfallene i Polen skyldes nærheten til væpnet konflikt. Det flyr hver dag flere titall raketter over ukrainsk territorium – både de som avfyres fra russisk og russiskokkupert område mot det frie Ukraina, og de som avfyres fra Ukraina for å skyte dem ned.

Det kan ikke herske tvil om hvem som bærer ansvaret for at denne farlige og uoversiktlige situasjonen har oppstått. Det er Putin-regimets invasjon av et naboland, som for tiden altså føres gjennom russiske rakettangrep mot sivile mål langt vest i Ukraina.

Derfor må Russlands invasjonskrig bringes til opphør. Det kan skje gjennom at Russland forlater ukrainsk territorium, enten frivillig eller med våpenmakt. Aggresjon må ikke belønnes med landavståelse.