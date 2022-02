Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Med bare fire dager igjen av jakttiden kom lagmannsrettens enstemmige kjennelse om vinterens ulvejakt. Den er lovlig, og har vært det i hele jaktperioden fra 1. januar. Om noe er den blitt mer nødvendig: Fra i fjor høst og fram til 2. februar ble rekordmange 111–116 ulv registrert på norsk jord.

Jegerne rakk å skyte 11 av 28 dyr før jakttiden gikk ut. Nå ber regjeringa om at Statens Naturoppsyn (SNO) tar ut de to gjenværende flokkene i Rømskog og Bograngen snarest mulig, og innen 1. mars.

– Dette er en bedre og mer effektiv løsning enn å utvide lisensfellingsperioden, og som balanserer ut de ulike avveininger som situasjonen krever, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Det er en vurdering vi deler.

Norsk jakt skal og bør som hovedregel skje innenfor jakttiden. I vinter ble dette umuliggjort, av klager på ulvejakta som lagmannsretten har stemplet som dårlig fundert.

Statens fellingsmannskap har flere og større ressurser å bruke i uttaket enn frivillige jegere har. Nå handler det om å få tatt ut dyrene på kvoten raskest mulig, for å minimalisere de dyreetiske problemene med sen jakt.

Paringstiden står for døra. Drektige ulvetisper som får maken sin skutt, vil ha store problemer med å fø fram ungene. Uttak av hele flokker fjerner denne problemstillingen.

Ulvens venner har brukt sin rett til å mobilisere ute i jaktområdene i de fire dagene jakta har pågått. Vi ser dessverre ikke bare sivil ulydighet for ulven, men også hærverk og personer med stokk i hånda og kniv i beltet som stopper jegere fra å utøve lovlig jakt.

Regjeringens bruk av statlig uttak ut over ordinær jakttid er et kraftig signal om at slike krefter ikke tillates å sabotere lovlige vedtak.

Et statlig uttak vil også fjerne den "belønningen" ulike naturvernorganisasjoner kan få gjennom årlige klager på jaktkvoter tett opp mot jaktstart. Klagebehandlingen utsetter og vanskeliggjør jakta, uansett om klagene til slutt når fram eller ikke. Men uttakene går likevel sin gang.

MDG, SV og Venstre fremmet tidligere tirsdag et krampaktig hasteforslag i Stortinget om å stanse videre jakt.

Bare Rødt hengte seg på forslaget om å stoppe en jakt som rovviltnemndene og regjeringen finner nødvendig for å nå Stortingets vedtatte bestandsmål. En jakt som ikke truer den skandinaviske stammens overlevelse, og som attpåtil er kjent lovlig i lagmannsretten.

Forslagets skjebne viser at rovviltforlik, bestandsmål og kunnskapsbasert forvaltning står gledelig sterkt på Stortinget.