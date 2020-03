Riktig målsetting

I et utkast til næringspolitisk plan for Norges Bondelag heter det at landbruket skal kutte soya til svin, ammeku og sau før 2025.

Tine har vedtatt et langsiktig mål om at norske melkekyr skal spise norsk. I dag er en knapp femdel av fôret til melkekyrne hentet fra utlandet.

Styreleder i kraftfôrprodusenten Felleskjøpet Rogaland og Agder (FKRA), Sveinung Svebestad, kritiserer målsettingen. Han undrer seg over at forbrukerne skal ha andre krav til norsk melk enn til annen mat og importert mat.

Her er det grunn til å minne om at norsk melk kalles "sannsynligvis verdens beste". Det inviterer til berettigede forventninger til produksjonsmåte hos forbrukerne.

Tine er heller ingen vanlig suppeprodusent. I tillegg til å levere kvalitetsvarer som forbruker vil ha, har samvirket Tine – som FKRA – også ansvar for å vedlikeholde den ideologiske overbygningen over det beskyttede, norske landbruket.

Det er en kjensgjerning at utenlandsandelen i norsk kraftfôr har økt, og at dette har vært med på å skape en lønnsomhet i melkeproduksjon gjennom import av kostnadskutt.

Det har også vært med å skape fallhøyde for begreper som "Nyt Norge" og næringens egen retorikk rundt selvforsyning, tollvern og nasjonal egenverdi.

I en kontekst der melkeproduksjonen må reduseres, ville det vært en unnlatelsessynd å ikke reflektere over hvor reduksjonen i melkekyrnes samlede fôrbehov skal tas: Fra brakking av enda mer norsk grasjord? Eller fra kutt i fôrimport?

Å målsette norsk melk på norsk fôr er ikke å snakke ned norsk landbruk "slik det drives i dag", det er å ta inn over seg at norsk landbruk i dag ikke kan drives som i går, og aldri har gjort det.

Tines styreleder har rett i at melkebønder og kraftfôrbransjen må samspille for å gjøre fôret norskere. Det er likevel melkebonden som må bestille fôret, og kraftfôrbransjen som må levere.

Styrelederen i FKRA påpeker riktig at vi aldri vil oppnå 100 prosent selvforsyning av fôr i norsk landbruk. Uår i kornåkrene er gjerne også dårlige grasår, og vil kreve import av fôr for å holde melke- og kjøttproduksjonen jevn. Noe ganske annet er det at vi har gjort oss avhengig av import i et normalår.

Svebestad har også rett i at norsk landbruk bør framsnakkes som verdiskaper og sysselsetter over hele landet. Det skjer best gjennom en politikk som øker bruken av hele Norge og dermed stanser gjengroingen av grasareal over hele landet. Det er dette arealet som gjør norsk landbruk norsk.