Riktig klima/jordbruksavtale

Forhandlingene mellom staten og jordbrukets organisasjoner om en klimaavtale for næringen sto lenge i stampe. Så gikk det raskt. Fredag ble en signert avtale presentert.

Det løsnet trolig da partene ble enig om hva slags avtale dette skulle være. Jordbruket var med rette skeptisk til en forpliktende avtale som kunne gå ut over norsk matproduksjon og selvforsyning. Det har det etter vårt skjønn unngått.

Den endelige avtalen er en intensjonsavtale, ikke en juridisk forpliktende avtale. Avtalen vil heller ikke straffe jordbrukets sirkulære, biologiske produksjoner økonomisk. Det kommer ingen kjøttavgift eller kurap-gebyr gjennom avtalen partene nå er enig om.

Intensjonen er kutt av 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter før 2030. Det vil gjøre jordbruket klimanegativt på lik linje med skogbruket, som i flere tiår har bundet mer CO2 enn det slipper ut.

Ikke alle kutt vil telle. Staten har insistert på å holde utslippsreduksjoner som følge av bedre grovfôrkvalitet, beiting og tilsetningsstoffer i fôret, økt karbonbinding i jord og biogassproduksjon fra gjødsel utenfor, fordi tiltakene ikke passer inn i det offisielle klimaregnskapet.

Når jordbrukets organisasjoner kan akseptere dette, er det trolig fordi kuttmålet uansett er en juridisk uforpliktende intensjon, og fordi landbrukets reelle klimakutt skal måles og synliggjøres i et skyggeregnskap.

Regjeringen lover å bidra til utslippsreduksjon gjennom å kutte matsvinnet med 50 prosent, og vil også påvirke folks kosthold i retning av offisielle kostholdsråd. Det vil i så fall bety redusert kjøttforbruk. Avtalepunktet er mindre kontroversielt, tatt i betraktning den kraftige veksten i kjøttforbruket per capita vi har sett i de siste tiårene. Det blir heller ikke klimaavgift på biff i butikk, og finansieringen av landbrukets opplysningskontor blir videreført.

Med den ferske avtalen er Regjeringens utidige og kontraproduktive trussel fra i fjor, om avgift på klimagassutslipp fra landbruket, lagt død. Stortingets klare føringer om at klimaarbeid i jordbruket ikke må gå ut over økt matproduksjon og selvforsyning, stadfestes av avtalepartene.

Det er dermed umulig å bruke den fremforhandlede avtalen til ensidig reduksjon av norsk landbruksproduksjon, heller ikke kjøttproduksjon. Det er bra for klimaet, for bøndene og for landet. Nasjonal nedbygging som går ut over selvforsyningen er i virkeligheten en klimalekkasje, ikke et klimatiltak.

Oppsummert Raskt unnagjort 1 Da rigide krav og trusler ble lagt vekk, gikk det raskt for staten å få til en klimaavtale med bøndene. Spiselige tiltak 2 De tiltak staten og bøndene er enige om, bør være til å leve med. Viktig prinsipp 3 Klimaarbeid i jordbruket skal heller ikke i fremtiden skje på bekostning av matproduksjon og selvforsyning.