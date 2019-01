Riktig å rydde i landbrukets dødsbo

Regjeringen vil utrede retningslinjer for hvor lenge en landbrukseiendom kan stå i dødsbo. Det er helt på sin plass. Debatten er allerede i gang. I en høring i Stortinget denne uka ble en mulig løsning presentert.

I sin høringsuttalelse presenterte Skogeierforbundets direktør Ellen Alfsen følgende tall fra en gjennomgang av dødsbosituasjonen i 2014. Da var det snakk om 5377 dødsbo i landbruket. Av dem var 1500 fra før år 2000. Av disse igjen, var halvparten minst 24 år gamle, ifølge Alfsen.

Alfsen sa videre at Skogeierforbundet har eksempler på dødsbo som består av andre- og tredjegenerasjonsarvinger, på dødsbo det er umulig å finne levende arvinger til, og i ett tilfelle en eiendom som har stått i dødsbo siden 1929. Dødsbo har ifølge departementet verken bo- eller driveplikt. Derfor kan eiendommene både bli liggende brakk og utgjøre en blokkering for næringsutvikling hos naboene, for eksempel ved bygging av skogsbilveier.

Alfsen fikk støtte fra Bondelagets representanter. Bondelaget og Skogeierforbundet ber Stortinget bryte med departementets innstilling, og innføre en egen tidsfrist for skifte av landbrukseiendommer. For eksempel på fire år, etter modell fra Sverige. Der skal antallet uskiftete dødsbo ha sunket fra 30.000 til omtrent null siden 1989.

Oppsummert Arven 1 Flere tusen norske landbrukseiendommer eies av dødsbo. Legges brakk 2 Det kan ta tid å skifte bo. Men siden dødsbo ikke har bo- eller driveplikt, kan dødsboet bevisst eller ubevisst bli et påskudd for å la landbrukseiendom stående ubebodd, uvedlikeholdt og uten drift. Bør endres 3 En slik utvikling må motvirkes. Derfor er det bra at regjeringen ønsker å se på muligheten for å sette en frist for når landbruksdødsbo må skiftes.

Norskog har tvilt seg fram til en prinsipiell støtte for departementets ønske om å unngå en egen tidsfrist for skifte av landbrukseiendom.

Norskog-representant Yngve Holth Han mener det er for mange usikkerheter rundt hva dødsbo-tallene egentlig betyr. I klartekst: Vi vet antallet dødsbo i landbruket i løpet av et gitt år, men vi vet for lite om detaljene rundt dem. Hvor mange er til en hver tid bare tilfeldige dødsbo på vei ut i skifte? I hvor mange tilfeller sitter gjenlevende ektefelle i uskiftet bo? Og hvor ofte er det snakk om at folk bare har slurvet med å holde grunnboka oppdatert? Altså i praksis sameier som bare er dødsbo på papiret.

Det kan for så vidt være greit å ta en ekstra gjennomgang for å sikre oppdaterte svar på Norskogs spørsmål. Samtidig er det liten tvil om at det uakseptabelt med landbruksdødsbo som blir liggende brakk i fem, ti eller nitti år.

Arvingers bånd til gård og grunn skal tas på alvor. Det er ofte sterke følelser til eiendommen selv om arvingene har flyttet til byen og av ulike grunner ikke kan eller vil flytte tilbake for å bo og drive.

Men jorda forplikter. Både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Det er på høy tid at vi får en løsning som sørger for at livet går videre, også i dødsbo i landbruket.