Riktig å hente IS-kvinne og barn

Tirsdag ble det kjent at norske myndigheter hadde hentet en IS-siktet norsk kvinne og hennes to barn ut fra Al-Hol-leiren i Syria, og at familien var på vei hjem til Norge. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opplyste at dette skjedde på humanitært grunnlag på grunn av frykt for sykdom hos ett av kvinnens barn.

Regjeringen har tidligere gjort det klart at det ikke var aktuelt å hente norske borgere fra Al-Hol, til tross for dramatiske rapporter om forholdene i leiren. Frp-leder og finansminister Siv Jensen har blant annet uttalt at hun ikke vil løfte en finger for å hjelpe norske borgere som frivillig valgte å slutte seg til terror-regimet IS.

Hjemhentingen av den siktede IS-kvinnen skjer da også mot Frps vilje. Partiet har markert uenighet i regjeringen i denne saken. Nestleder Sylvi Listhaug viser til at IS-krigere og deres sympatisører har vendt det norske samfunnet ryggen, og at de har støttet et av de verste terrorregimene verden har sett.

Det er vanskelig å være uenig med Frp i beskrivelsen av IS-regimet. Likevel er barn av IS-krigere og deres sympatisører uskyldige ofre i denne saken. De har aldri valgt å slutte seg til IS.

Annonse

Frp var villige til å hente det syke barnet til Norge, men uten at moren følger med. Listhaug sier barnet kunne fått hjelp tidligere, men at moren kynisk har brukt sitt barn for å få seg selv tilbake til Norge.

Moren har nektet å overlate barnet til norske myndigheter, således er det dekning for å si at det syke barnet til slutt ble morens redningsline ut av Syria. Det er likevel ikke dekning for å si at dette er en kynisk handling.

Det var neppe i det syke barnets interesse å skilles fra sin eneste kjente omsorgsperson. Å skille barn og foreldre er et svært inngripende virkemiddel som en i det lengste må søke å unngå. Dette er ikke minst viktig i en situasjon der barnet har behov for ekstra omsorg som følge av sykdom.

Frp overdramatiserer situasjonen når partiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim hevder at hjemhentingen av IS-kvinnen er å utsette norske innbyggere for økt risiko. Den norske rettsstaten er godt rustet til både å ivareta rikets sikkerhet og til å straffeforfølge de forbrytelsene kvinnen eventuelt har gjort seg skyldig i.

Hensynet til de norske IS-barnas beste er viktigere enn vårt moralske og politiske behov for å ta et oppgjør med de av våre borgere som henga seg til et hensynsløst regime og en menneskefiendtlig ideologi.

Derfor bør vi også være åpne for å hente flere IS-barn og deres foreldre ut fra Syria.