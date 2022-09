Rigid tolkning av regelverk rammer barn og bønder

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Håvar Heggen og Henriette Sortehaug har søkt om startlån for å tilpasse bolighuset på gården for datteren Agnes, som bruker rullestol. To ganger har Fjord kommune i Møre og Romsdal sagt nei. Fordi låneordningen ikke gjelder landbrukseiendommer.

For at det skal være praktisk mulig å bo på gårdstunet der Heggen har odel, trengs det justeringer i huset. Fire år gamle Agnes har Cerebral Parese og familien har derfor søkt om lån for å kunne tilpasse bad, garasje, alle rom på ett plan, inngangsparti, dørterskler og kjøkken.

– Jeg forventet ikke store midler i tilskudd, men et billig startlån gjennom Husbanken koster kommunen ingenting, sier Sortehaug til nationen.no.

Fjord kommune begrunner sitt nei med at familien Heggen/Sortehaug tjener godt nok til å skaffe et lån i en vanlig bank. Dessuten heter det i avslaget at «Etter kontakt med søkjar [ …] sender vi no eit avslag med utgangspunkt i at dette er i næring [ …]».

Startlånsordningen gjelder altså ikke for gårdsbruk, fordi det vil regnes som en eiendomsinvestering.

De aller fleste vil oppleve dette som at kommunen bedriver en helt unødvendig rigid tolkning av regelverket. For ikke å si direkte feil. Foreldrene til Agnes har ikke intensjoner om å bruke lånepengene til gårdsdrift.

De ønsker et bolighus som fungerer i hverdagen for ei jente med rullestol. Reglene skal sikre at barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som har en bolig som trenger utbedring eller tilpasning, kan søke om startlån og tilskudd. Ifølge Husbanken kan også barnefamilier få lån umiddelbart, selv om de har relativt god inntekt.

Fram til 2019 søkte kommunene Husbanken på vegne av privatpersoner, men fra 2020 er det kommunene som behandler søknadene. Etter to klager på vedtak ligger saken til Heggen og Sortehaug nå hos Sivilombudet.

Eksempelet føyer seg inn i rekken av dårlig utbygde og lite fungerende velferdsordninger for bønder.

I tillegg demonstrerer det en holdning og en regeltolkning hos kommunen som gjør det vanskelig å etablere seg i landbruket for en familie som er marginalt utenfor A4-skjemaet. Da er det å anbefale at man bruker skjønn.

Også innenfor primærnæringene hender det at folk får barn med funksjonsnedsettelser. Dessuten kan bønder selv også trenge tilpassing av bolig, hvis man skal ta likestillings- og inkluderingsarbeidet på alvor.

Da kan ikke regelverket - og aller minst kommunen, som tar imot nyinnflyttere som ønsker å drive jordbruk - aktivt jobbe mot og diskriminere dem som trenger stønad. Et bolighus er ikke et næringsbygg.