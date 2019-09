Ribbet for troverdighet

Fra 2018 til 2019 er importkvoten for svineribbe fra EU til Norge firedoblet. Der det i fjor var mulig å importere 75 tonn, er det i år åpning for å importere 300 tonn. Alle kvotene er allerede fordelt. Importørene står klare når julesesongen nærmer seg og etterspørselen etter ribbe når toppen.

– Det er behovet for ribbe til jul som bestemmer om vi importerer eller ikke. Men vi tror at vi kommer til å få bruk for den. Det er bedre enn å importere hele grisen. Det er sannsynlig, men vi vet ikke før til jul, sier konsernsjef Terje Wester i Fatland, som disponerer 100 av de 300 tonnene, til Nationen. Blant de andre potensielle importørene er Scandza-selskapet Finsbråten og Nortura-datterselskapet Noridane de største.

Wester peker her på to grunnleggende utfordringer for flere deler av norsk landbruk: Store sesongsvingninger i etterspørsel og vilt ujevnt marked for ulike deler av dyret.

Det er selvsagt ikke slik at nordmenn ikke spiser mye av resten av grisen. Men det lar seg ikke skjule at juleribba tidvis skaper en unntakstilstand som gir dimensjoneringsutfordringer for norsk svineproduksjon.

Det er ikke lett. Det er ikke det. Men ville det jammen være betydelig lettere å godta behovet for import hvis det ikke hadde vært for de priskrigene på ribbe som har rast de siste årene. Jo større importkvotene blir, jo lettere blir det å skvise ned prisen. Jo vanskeligere vil det bli å være svinebonde i Norge. Og jo større blir utfordringene både for klima, for dyrevelferd og for dyrehelse.

Annonse

Fordi: Uten importkvotene ville juleribba vært litt dyrere. Det ville i sin tur økt betalingen til bonden, og ville gjort det lettere å disponere resten av dyret. Andre deler av grisen kunne blitt billigere. Det ville bidratt til å senke matsvinnet. Det ville gitt bedre pusterom for å satse på enda bedre dyrevelferd.

Oppsummert Griser som flyr 1 Importkvotene for svineribbe har økt kraftig fra 2018 til 2019. Uheldig, ikke griseflaks 2 Det øker presset på norsk svinenæring. Samtidig undermineres det norske arbeidet for å sikre dyrevelferd og dyrehelse. Ja til importskam 3 Markedet for billigribbe er der. Men det er ikke et marked som bør få styre norsk politikk. Her trengs en utvikling i en helt annen retning.

Det er også vært å notere seg at mindre fråtsing i priskrig-ribbe og annet importert billigkjøtt antakelig ville redusert det norske kjøttforbruket nok til at det kunne gi utslag på klimaregnskapene.

Importkvotene underminerer i tillegg arbeidet med dyrehelse og dyrevelferd i Norge.

For å fortsette med Fatland som eksempel: De importerer sin ribbe fra Nord-Tyskland, ifølge Wester.

Det kunne utvilsomt vært verre. Nord-Tyskland, i likhet med den europeiske svinegiganten Danmark, har kanskje ikke den verste dyrevelferden eller mattryggheten i Europa. Men selv der er kampen mot MRSA i svinefjøsene for lengst gitt opp. Dyrevelferdskravene er også svakere, med åpning for kupering av haler og fiksering av purker, og fjøsene er langt større enn i Norge. Selv såpass kortreist importribbe innebærer at vi importerer dyrevelferds- og helseproblemer vi har forbudt i Norge.

Hvor er importskammen, spør tre representanter for Senterungdommen i et Nationen-innlegg. De oppfordrer folk til å bli «norsketarianere». Nok en gang er det bare å lytte til ungdommen!