Reversering eller nyttig evaluering?

I Danmark driver den sosialdemokratiske regjeringen med statsminister Mette Frederiksen i spissen nå med et utstrakt desentraliseringsprosjekt.

Den danske innenriksministeren Kaare Dybvad Bek var nylig invitert til et seminar i regi av Lokalsamfunnsforeningen, Fagforbundet og Politiets Fellesforbund for å snakke om hvordan pendelen i nabolandet vårt har snudd. Danskene lager ny politikk under mottoet "tættere på".

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum er ikke sjelden blitt kalt bakstreverske og motstandere av endring når de har argumentert mot nærpolitireform, mot kommunesammenslåing, mot nedlegging av tingretter og studiesteder.

Med aktiv opposisjonspolitikk mot regjeringas sentraliserende reformer er Sp gjerne beskrevet som mer opptatt av reversering enn av moderne løsninger.

Da lyder det naturligvis som musikk i ørene for Vedum at den danske regjeringen har evaluert de sentraliseringsgrepene som er gjort der de siste ti årene. Og at de nå vil gjennom en snuoperasjon for å sikre "et sammenhengende land" med like muligheter for bygd og by.

Når våre naboer ser konsekvensene av samfunnsendringene er det klokt å lytte. Det skal sies at hele Danmark er på størrelse med Innlandet fylke. Det er ikke direkte sammenlignbart med Norges kommunestruktur, bebyggelse, geografi og avstander. Men mye er også likt, ikke minst innbyggernes behov for tjenester og tilbud i nærheten.

Mette Frederiksens regjering, og innenriksminister Bek, vil blant annet styrke tryggheten ved å opprette 20 nye nærpolitienheter med 300 flere politibetjenter. De vil satse på desentralisert utdanning for å spre kompetanse og utvikle arbeidsplasser, og styrke de skattesvake kommunene.

Tiltakslista er svært lik Senterpartiets distriktspolitikk, og Vedum holder den danske innenriksministeren fram som en inspirasjonskilde. I den direktesendte debatten var det også stor enighet mellom Sp-lederen og Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Hedmark, Nils Kristen Sandtrøen.

I sin argumentasjon for kommune- og regionreformen viste kommunalminister Jan Tore Sanner til kommunesammenslåingene i Danmark. Der ble 271 kommuner redusert til 98, og 13 amt ble til fem regioner.

Ved nok en gang å vise til Danmark – som ligger et stykke foran oss og evaluerer resultatene – er det nå opp til en eventuell ny rødgrønn regjering å bruke andres erfaringer. De kan bremse eller hindre ytterligere sentralisering og bruke politikk for å sikre "et sammenhengende land". Det er ikke bakstreversk, det er rasjonelt.