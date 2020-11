16. november kalles "likelønnsdagen" av fagorganisasjonene Unio, YS og LO. Yrkesforbundene har regnet ut at fra denne dagen jobber norske kvinner - og menn ansatt i kvinnedominerte yrker - gratis ut året, hvis vi sammenligner med gjennomsnittslønna blant norske menn.

Det høres ut som hakk i plata og gammelt nytt. "Lik lønn for likt arbeid" er en velkjent 8. mars-parole. Men den må hentes fram igjen også til våren. For fortsatt ligger kvinners månedslønn ifølge SSB på 87,6 prosent av det menn har i Norge.

Og ja, lønnsgapet er der selv om kravene til utdanning, kompetanse og ansvar er sammenlignbare.

Lyspunktet er at forskjellene er mindre mellom menn og kvinner i de yngste aldersgruppene i arbeidslivet. Det kan være et signal om at noe er i ferd med å jevne seg ut. Og likelønnsdagen falt på 14. november i fjor - så vi er altså kommet et ørlite hakk videre. Men det kommer ikke av seg selv. Dette er politikk.

Mens menn grovt skissert velger jobber i privat nærings- og arbeidsliv, der lønna er bedre, er svært mange av de lavtlønte kvinnene ansatt i det offentlige. Det handler om helse- og omsorg, barnehage, skole og undervisning. Utfordringen ligger i stor grad hos helsesektoren og i kommunene.

Kvinner jobber deltid i langt større grad enn menn. Deltidsansatte har færre muligheter til kompetanseutvikling og læring på jobb og dårligere muligheter for jobb- og lønnsutvikling. De har jevnt over lavere timelønn enn heltidsansatte. Kravet om flere heltidsstillinger henger dermed nøye sammen med kravet om likelønn.

Lønn betyr ikke bare anerkjennelse og respekt for jobben man gjør. Det betyr også kompensasjon for utdanning man har tatt. I tillegg betyr lønn økonomisk uavhengighet, selvstendighet og kontroll over eget liv. Kvinners økonomiske frihet er 12,4 prosent lavere enn menns.

Lønn har innvirkning på om du får tilgang på huslån og dermed på boligmarkedet, lønn har betydning for om du kan forsørge barna dine om du er eller blir aleneforelder, og lønn henger sammen med pensjon og muligheten til en trygg tilværelse etter det yrkesaktive livet. Likelønnsgapet er ikke en teoretisk størrelse, det har innvirkning på menneskers hverdagsliv.

Likelønn er en politisk samfunnsutfordring. Vi trenger å verdsette jobben kvinner gjør - og vi trenger større rekruttering til de samfunnskritiske yrkene spesielt innenfor helsesektoren. Skal flere menn fristes inn i sykepleier- og læreryrket holder det ikke med applaus for god innsats. Stillingene må bli hele og lønna må opp.

En forsiktig ambisjon må være at likelønnsdagen neste år er blitt forskjøvet til 20. november.