Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Alle natur- og arealressurser på det norske fastlandet ligger i en kommune. Nå har 203 av dem gått sammen under paraplyorganisasjonen Naturressurskommunene. Det er en etablering vi hilser velkommen.

175 vannkraftkommuner, 97 utmarkskommuner, 24 industrikommuner og 7 ilandføringskommuner danner de 203. Flere kommuner er medlem i både Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) og Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS).

Det lokale selvstyret over arealressursene må styrkes. Vi har sett at flere kommuner som har sagt ja til etablering av kraftproduksjon og annen naturbasert næring lokalt, har fått nei hos staten. I motsatt retning har Tromsø fått vindkraftverk – mot lokaldemokratiets vilje. I Hammerfest og Førde er lokaldemokratiske vedtak om gruvedrift under press utenfra.

Naturressurskommunene skal arbeide for å sikre kommunene en rettmessig andel av lokal, naturressursbasert verdiskaping. Det er et arbeid som må føres kontinuerlig. Høyreregjeringens forsøk på å svekke vertskommunenes inntjening på vannkraft er slått tilbake – men når kommer neste forsøk?

Les også: Kraftinntektene er sikret

Annonse

I kampen om arealene til ulike nærings-, rekreasjons- eller verneformål opplever kommunene stadig oftere at retten til forvaltning av egne naturverdier utfordres. Utenbygds arealinteresser presser og/eller overprøver lokaldemokratiet.

Respekten for lokaldemokratiets evne til å balansere langsiktig bruk og vern av naturen må opp. Naturressurskommunene kan bli en tyngre og tydeligere forsvarer av kommunenes interesser i naturressurssaker.

Presset mot naturverdiene øker, enten det er økt arealvern, utnyttelse av fornybare energikilder som vind og vann, naturbasert reiseliv og industrireising, bruk av utmarka til beitebruk, fritidsformål, vegbygging eller mineralutvinning.

Konsesjonslovene sikret at også lokalsamfunnene fikk delvis kontroll med, og inntekter fra, vannkraften. Dessverre ser vi at ressurser som vindkraft og mineralnæring ikke i samme grad sikrer lokalsamfunnene den samme kompensasjon og medbestemmelse.

Når lokalsamfunnet ikke har verken reelt eller følt eierskap til aktiviteten i sin kommune, og når folk lokalt ikke oppfatter seg som hørt eller verdsatt i planleggingsfasen for arealbasert næring, synker den lokale aksepten. Det er heller ikke i statens interesse.

Naturressurskommunene vil knesette prinsippet om at de skal ha en rettferdig andel av verdiene som hentes ut. Det er et prinsipp som bør ligge til grunn for all forvaltning av arealbasert næring.