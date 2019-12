I mai i år ble en ulv funnet død i et vann i Åsnes i Hedmark. Den døde ulven inneholdt spor av etylenglykol, meldte NRK denne uka. I desember 2018 ble det funnet flere depoter med utlagte kjøttbiter i grenseområdet mellom Åsnes og Våler som også inneholdt etylenglykol.

Stoffet finnes i kjølevæske, og er giftig ved inntak. Det er giftig også i rovdyrdebatten.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil ikke fastslå at den døde ulven er forsettlig forgiftet, men påpeker at utplassering av forgiftet kjøtt i naturen rammer tilfeldig, og kan gi store lidelser for dyr.

"Dersom det er satt ut forgiftet åte med hensikt å avlive dyr, viser dette manglende respekt for naturen og for loven. Jeg mener det er både moralsk og dyreetisk uakseptabelt", sier Elvestuen.

Det er riktig. Døden er smertefull i naturen, også for store rovdyr. Uansett hvor store problemer folk har med rovdyr, rettferdiggjør det ikke at de påfører dyr lidelse og død ved hjelp av gift.

Noen effektiv måte å fjerne ulvetrykket, er metoden heller ikke. Det norske uttaket av ulv via jakt avstemmes kontinuerlig etter påvist avgang av ulv. En død ulv registrert før jakta, betyr en ulv mindre å jakte på.

Det er også derfor at den norske ulvebestanden har økt i år etter år, selv med flere påviste tilfeller av illegal jakt og giftbruk. Ulovligheter kutter ikke ulvebestanden. De reduserer bare kvotene i den lovlige jakta.

I tillegg gir giftangrep mot ulven skyts til alle som mener det bør bli flere rovdyr i Norge, at bestandsmålene bør oppjusteres, og til dem som mener miljøkriminalitet bør straffes hardere. Langt fra alle vil ha mer ulv, men nesten ingen liker giftmordere.

– Denne saken underbygger helt klart behovet for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet, både nasjonalt og internasjonalt, sier statsråd Elvestuen.

Saken underbygger også behovet for å styrke innsatsen for å bringe ulvebestanden ned på Stortingets bestandsmål. Det målet ble ikke nådd i år heller, ifølge tall fra Rovdata. Respekten for rovdyr og rovdyrforvaltning fremmes ikke bare av straffeforfølgelse. Den fremmes av at forvaltningen er lojal til Stortingets mål.

Den store demonstrasjonen til støtte for Stortingets bestandsmål sist vinter viser at rovdyrmotstandere her i landet nettopp ønsker å styre rovdyra gjennom demokratiske vedtak, lov og rett.

Giftfunnene i Hedmark viser hvilken ulykke det vil være, både for distrikter og utmarksbrukere og for rovdyra, dersom denne viljen forvitrer.