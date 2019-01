Regjeringsplattformen sikrer mer sentralisering og endrede maktforhold mellom by og land. Det kan være en mager trøst at KrF står opp for landbruket.

Premissene for politikken her til lands endrer seg nå. Med en borgerlig flertallsregjering på plass, flyttes enda flere beslutninger fra Stortinget til regjeringen. For de av oss som ønsker en annen politisk kurs for landet, med vekt på levende bygder og rettferdig fordeling av velferd og makt, kan det være en trøst at KrF ser ut til å ha satt grenser for de mest dramatiske endringene av landbrukspolitikken. Samtidig er det på sin plass å advare mot en politikk som fører til ytterligere sentralisering og endrede maktforhold i landet.

Nå skal landet «moderniseres». I kapitlet «Kommunal og modernisering» finner vi følgende formulering: «Regjeringen vil følge opp valglovutvalgets innstilling, herunder vurdere å endre valgkretsene ved stortingsvalg slik at de samsvarer med de nye regionene, og gi velgerne større innflytelse ved valg».

Denne formuleringen peker mot det som er hovedmålet for regionreformen: Å endre maktforholdene mellom by og land – som innebærer at også maktforholdene mellom partiene endres. Ved å sørge for sentralisering og regioner med størst mulig bydominans, og «å endre valgkretsene så de samsvarer», kan partier med sterkest feste i de mest sentrale strøkene favoriseres.

Dette ambisiøse siktemålet for Solberg-regjeringas sentraliseringspolitikk gir bakgrunn for å forstå grelle utslag som for eksempel behandlingen av Finnmark, og den nytalen regjeringa har tydd til – som «nærpolitireform» og «bærekraftige velferdskommuner». Strategien ser ut til å ha vært «går det, så går det»: Om kreativ retorikk, uansett hvor banal, kan sikre skritt på veien mot Soria Moria, så er det verdt det.

Med sitt mål for sentraliseringspolitikken, er det liten grunn til å tro at statsminister Erna Solberg bekymrer seg så mye for om abortloven må innskrenkes litt, eller hva som skjer eller ikke skjer med norske myrer. Statsministerens pragmatisme, som for eksempel kommer til uttrykk i «jeg ville ikke ha uttalt meg på den måten», må også ses på bakgrunn av at Erna Solberg er på vei mot viktige mål.

Det er ikke gitt at alle regjeringspartiene har samme siktemål, men medansvar for skrittene på veien mot et «moderne» Norge, sentralisert og med betydelig endrede maktforhold, har de uansett.

Lokalvalget senere i år vil gi en pekepinn på hva det har kostet Venstre og KrF å bryte løftene de ga sine velgere om ikke å gå inn i samme regjering som Frp. Samt en pekepinn på konsekvensene av KrFs henimot utrolige ferd mot høyre. Der nestleder Kjell Ingolf Ropstad sørget for Knut Arild Hareides avgang ved å holde fram en gulrot som etterpå viste seg å være råtten: Endring i Abortlovens 2c. KrF går i regjering som et splittet og kvestet parti.

Oppsummert Sentraliseringen fortsetter 1 Ifølge regjeringsplattformen skal Norge «moderniseres», det kunne like gjerne stått «sentraliseres». NB! 2 Legg merke til følgende formulering i plattformen: «»Regjeringen vil følge opp valglovutvalgets innstilling, herunder vurdere å endre valgkretsene ved stortingsvalg slik at de samsvarer med de nye regionene, og gi velgerne større innflytelse ved valg». Regjeringas siktemål 3 Ved å sørge for sentralisering og regioner med størst mulig bydominans, og «å endre valgkretsene så de samsvarer», kan partier med sterkest feste i de mest sentrale strøkene favoriseres.