Regjeringskrise - men for hvem?

Landet er kastet ut i en ny regjeringskrise. Fordi Høyre, KrF og Venstre sørget for at en IS-kvinne og hennes to barn hentes hjem til Norge, fremsetter Frp nye krav for å fortsette i regjering.

Det er vanskelig å se at statsminister Erna Solberg, Høyre, Venstre eller KrF kan gi etter for Frps krav om endringer av regjeringens politikk uten å sette seg selv i en uhåndterlig situasjon. Det kan ikke være slik at regjeringens politikk reforhandles hver gang ett av parti i firepartiregjeringen går på et internt nederlag.

Dersom Frp og partileder Siv Jensen mener alvor med det som sies, er det en reell mulighet for at Frp faktisk går ut av regjeringen. Men er det noen krise?

Frp hadde aldri vært noe annet enn et protestparti da partiet tok regjeringsmakt sammen med Høyre i 2013. Hvis partiet går ut av regjering, søker det simpelthen tilbake til røttene som et agressivt opposisjonsparti. Internt i partiet er det nok mange som har savnet det gamle, politisk ukorrekte, i partiet sitt.

I opposisjon står Frp selvsagt friere til å buldre på med egen politikk, noe som antakelig styrker mulighetene til å lokke de gamle protestvelgerne tilbake. Mange i Frp tror oppslutningen om partiet vil øke hvis det bare blir kvitt regjeringsansvaret.

Dersom Frp forlater regjeringen, vil trolig Høyre, Venstre og KrF fortsette i en mindretallsregjering. En slik Høyre/sentrums-regjering er akkurat det Venstre og KrF gikk til valg på, både i 2013 og i 2017. Det er selvsagt ingen i Venstre eller KrF som vil beklage om Frp forsvinner ut.

På samme måte som Frps oppslutning kan styrkes i opposisjon, kan Venstre og KrF løfte sin oppslutning i en Høyre/sentrums-regjering. De vil endelig ha regjeringsmakt uten Frp som nissen på lasset.

En borgerlig mindretallsregjering vil selvsagt fortsatt måtte lene seg på Frp i mange saker. Samtidig vil en slik regjering også kunne søke støtte andre steder for saker som er viktige for Venstre og KrF - men som regjeringspartner Frp har satt foten ned for. For eksempel vil en Høyre/sentrum-regjering ha større handlingsrom i klimapolitikken enn dagens flertallsregjering.

Det vil selvsagt være litt krise for statsminister Erna Solberg personlig dersom det borgerlige flertallet ryker. Hennes møysommelige arbeid med å samle de fire partiene er beskrevet som et historisk gjennombrudd.

Det vil være både smertefullt og skuffende for statsministeren dersom det borgerlige samarbeidet ikke viser seg levedyktig.

I sum, og paradoksalt nok, vil en politisk krise som fører til at Frp går ut av regjeringen likevel kunne bli en vitamininnsprøyting for de borgerlige partiene, og faktisk øke mulighetene for borgerlig styre også etter valget i 2021.