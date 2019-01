Regjeringsforhandlinger med bismak

Forhandlingslederne Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad lar seg avbilde i sosiale medier med et glass foran peisen på Granavolden Gjæstgiveri. Bakgrunnen var at tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik oppfordret til nettopp dette, for å skape god stemning i forhandlingene.

Ellers virker stemningen å være noe avdempet. Det skyldes det mye omtalte abortutspillet til statsminister Erna Solberg, da KrF i fjor høst debatterte sitt retningsvalg. Solberg åpnet da for å diskutere endringer i abortloven, selv om Høyres eget landsmøte avviste dette så sent som i 2013.

Lederen i Unge Høyre, Sandra Bruflot, gikk i Dagbladet torsdag ut med ny kritikk av statsministeren. Hun mener Solberg burde visst bedre enn å vifte med abortspørsmålet for å lokke KrF over på sin side.

Resultatet kan ifølge Bruflot bli at tilhengere av å liberalisere abortloven, for eksempel gjennom å utvide grensen for fri abort, nå kan se sitt snitt til å reise en liberaliseringsdebatt. Solbergs abortutspill, som mange mener ble utslagsgivende for KrFs sidevalg, kan dermed få motsatt effekt av hva Solberg og KrF ønsker seg.

Uansett virker det svært lite sannsynlig at Solberg og KrF får gjennomslag for å endre paragraf 2c i abortloven, som tillater senabort dersom fosteret er svært sykt. Både Venstre og Frp har vært tydelige på at dette ikke er aktuell politikk for disse partiene.

Annonse

KrFU-leder Martine Tønnessen, som var svært aktiv på blå side under KrFs debatt om retningsvalg, sier nå til NRK at KrF kan nøye seg med et forbud mot såkalt tvillingabort.

Men heller ikke dette ser ut til å bli like enkelt. Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen varsler i Klassekampen at hun ikke vil stemme for noen innstramminger i abortloven, og at hun forventer at Frps stortingsrepresentanter blir fristilt i disse spørsmålene, slik tradisjonen er i partiet.

Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde forventer også at partiets representanter blir fristilt i spørsmål om endringer i dagens abortlov. Veien fram til en omforent løsning i abortsaken virker å være både lang og kronglete, kanskje umulig.

På den andre siden er forventningene om gjennomslag i abortspørmålet stort i KrF. Den "historiske muligheten" til å oppnå endringer i abortloven ble fremmet som et hovedpoeng for blå side i KrF, særlig etter statsministerens utspill.

Det er nok ikke bare peiskos på Granavolden i disse dager.