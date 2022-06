Regjeringa styrker vernet av kulturminner

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ap-Sp-regjeringa setter nå i gang et viktig lovarbeid for bedre ivaretakelse av kulturmiljøet. Forrige uke ble kulturmiljøutvalget utnevnt. Og for noen måneder siden ble arbeidet med å sikre kulturhistorisk viktige kirkebygg satt i gang. To viktige grep for å sikre kulturarven – som kom i grevens tid.

I 2020, da Solberg-regjeringa og Frp kuttet ti millioner kroner fra posten for Kulturminnefondet, var Fortidsminneforeningen bekymret, og vi med dem, naturlig nok. For bygningsarven er umistelig. Vi blir en langt fattigere nasjon dersom båndene bakover i historien svekkes og i ytterste konsekvens ryker helt.

For, som klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sa da lovutvalget ble utnevnt i forrige uke: "Kulturarv er viktig fordi det er en del av vår kollektiv hukommelse. Kulturarv er grunnlaget for vår forståelse av historien og bidrar til å forstå oss selv og vår egen tid".

Det nye lovutvalget skal arbeide fram forslag til ny lov om kulturmiljø, og ledes av fungerende statsforvalter Gunnar Ove Hæreid fra Vestland.

Kulturmiljøutvalget skal forbedre eksisterende lovverk, slik at vi får en lov som blir et bedre redskap for å ivareta kulturmiljøet. Det er kjærkomment – og helt nødvendig. For mye har endret seg siden kulturminneloven ble vedtatt i 1978. Vi har hatt betydelige samfunnsendringer i Norge, for eksempel er urfolk og nasjonale minoriteters rettigheter styrket.

Samtidig har utbyggingen vært omfattende og utbyggingspresset øker. Det resulterer i økt press på både kulturarv og naturmangfold.

Mens lovutvalget drar i gang sitt viktige arbeid, er altså Riksantikvaren – i samarbeid med Den norske kirke – i full gang med å utarbeide et nasjonalt bevaringsprogram for de viktige kirkebyggene. Barne- og familiedepartementet arbeider med en plan for kommunal medfinansiering, og en modell for statlig finansiering.

Deretter skal departementet, sammen med Klima- og miljødepartementet, ta stilling til hvordan et eller flere bevaringsprogrammer skal utformes. Mens Kulturmiljøutvalget skal levere sin utredning innen første september 2024.

Kulturminnevernet har så langt bedre kår med Ap-Sp-regjeringa. Det er betryggende. Samtidig som Solberg-regjeringas kutt i 2020 er en påminnelse om at det ikke er tilstrekkelig med utredninger og planer. Det må følge penger med, til både kirkebygg og kulturminner på privat grunn.

Det er også å håpe at regjeringa vet å prioritere ordningen med «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket», samlingen av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Solberg-regjeringa utvidet riktignok antallet områder, men bevilget dessverre ikke mer penger til ivaretakelse. Det handler om områder av stor nasjonal verdi, som fellesskapet bør være med og finansiere.