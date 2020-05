Bredbåndsmidler, kulturoppgaver, administrasjon av fylkesveiene og fiskerihavner. Det er hva kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup trekker fram når han til NRK skal belegge at fylkeskommunene har fått mer ansvar, flere oppgaver etter regionreformen.

Strengt tatt krever ingen av disse oppgavene at fylkene måtte bli større.

Regionreformen er historien om reformen som forsvant. Regjeringens prestisjeprosjekt har fislet vekk fra den maktoverføringsreformen den ble presentert som.

Da Norge gikk fra 19 til 11 fylker skjedde det som følge av et politisk kompromiss. Høyre og Frp ønsket primært å fjerne fylkene som forvaltningsnivå, mens KrF og Venstre ville beholde fylkeskommunene. Resultatet ble som vi vet sammenslåinger både frivillig og med tvang. Viken er det verste eksempelet på hva politikere klarer å hestehandle seg fram til.

Fylkene ble også lokket med at de skulle få tilført mange nye oppgaver. I Vestland og Trøndelag var det forhåpninger om at de nye storregionene skulle utgjøre nye maktsentrum mot sentralmakta i Oslo.

Forrige uke ble det kjent at fylkeskommunene verken får ansvaret for kulturlivet eller for barnevernet. Motstanden mot at fylkene skulle få det største ansvaret for fordeling av kulturkronene, har vært stor. Frykten har vært at kultur blir salderingspost når fylket trenger penger til samferdsel og videregående skoler.

Da administrasjonen for fylkesveiene ble overført fra staten 1. januar i år, fulgte ikke ansvaret for skilting- og varslingsmyndighet med. Skal det graves på en fylkesvei, kan derfor fylkeskommunen gi tillatelse til gravingen, mens det er Statens vegvesen som gir tillatelse til skilting og oppmerking.

At fylkesreformen også koster, er Vestland et godt eksempel på. Nylig kunngjorde Kommunaldepartementet at Vestland kan havne på Robek-lista over kommuner/fylkeskommuner i økonomisk ubalanse. Det ferske fylket kan måtte kutte 500 millioner kroner de neste fire årene.

For motstanderne av tvangssammenslåingene av Troms/Finnmark og Akershus/Østfold/Buskerud kan vingeklippingen av regionreformen være godt nytt. Desto færre oppgaver å ta hånd om, desto enklere blir det å oppløse tvangssammenslåtte fylker, om det er det de vil.