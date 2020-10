I 2002 ble svinebøndene pålagt å bruke veterinær og injeksjon av bedøvelse ved kastrering. Norge er blant svært få land i verden som krever dette.

Dyrevernaktivisten Norun Haugen har med skjult kamera filmet en veterinær som kastrerer smågris etter å ha satt lokalbedøvelse i Østfold.

– Det er etter norsk lov forbudt å kastrere gris kirurgisk kun ved bruk av lokalbedøvelse, det skal alltid benyttes langtidsvirkende smertelindring i tillegg. Prosedyren slik du beskriver den er derfor lovstridig, sier Kristian Ellingsen-Dalskau, seniorforsker ved Veterinærinstituttet, til Nationen.

Filmingen skjedde hos en bonde som i høst ble dømt til betinget fengsel og bot for ved et annet tilfelle å ha kastrert to smågriser uten bedøvelse. Dommen er ikke rettskraftig.

Samme bonde hadde altså besøk av en veterinær som også skal ha brutt loven. Påtalemyndigheten har kastreringen på video.

Veterinæren sier til Nationen at han i en periode ga bøndene ansvar for å gi smertelindring oralt. Men dette er altså ikke tillatt etter dagens regelverk.

– Når selv veterinærene begår lovbrudd, hvordan skal man få bøndene til å unngå det, spør Norun Haugen. Spørsmålet synes - i denne saken - betimelig. Norske veterinærer må forutsettes å bedrive sin praksis etter gjeldende regelverk.

Det er verd å merke seg at ingen ennå er rettskraftig dømt for brudd på dyrevelferdsregelverket etter Haugens aksjon mot svinebønder i 2016.

Haugen hevder imidlertid at den avdekkede veterinærpraksisen er vanlig i bransjen, og at veterinærene "har mistet evnen til å oppfatte dyrene som følende vesener."

Det er påstander som matprodusenter og veterinærer knapt kan ha sittende på seg. Den beste måten å avkrefte dem på, er at bransjen slår ned på angivelig ulovlig praksis.

Bonden i Østfold ble anmeldt av Nortura for sin regelstridige kastrering. Han tilsto forholdet. Men aktoratet mener likevel at den betingede dommen og boten på 40.000 kroner er en for mild straffereaksjon, og har anket dommen.

Det gjenstår å se hvordan Nortura - eller Økokrim eller Veterinærforeningen, for den saks skyld - vurderer praksisen til bondens veterinær.

Et dyrevelferdsregelverk blant de aller strengeste er en fordel for norsk matproduksjon. Men bare dersom regelverket følges. Og følges opp.