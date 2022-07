Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

"En udetonert ulikhetsbombe tikker. Hvis vi ikke tar grep, ligger det en eksplosiv vekst i ulikhet foran oss", utbasunerte hovedstadens byrådsleder i Aftenposten søndag.

En kunne bli forledet til å tro at byrådslederen advarte mot kombinasjonen av skyhøye strømpriser, drivstoffpriser og dyrere mat. Kostnadsøkninger som allerede har ført til lengre matkøer hos Matsentralen og andre. Kostnadsøkninger som innebærer at flere og næringsdrivende ser fanden på veggen – konkursen som truer. Og bakom truer hyppige renteøkninger.

Men nei, det er dersom vi ikke innfører arveavgift, at ulikhetsbomben detonerer, kan Johansen fortelle. Bomben er med andre ord mangelen på arveavgift. Og den vil eksplodere i boligmarkedet.

Johansen erkjenner riktignok at årsakene til de store ulikhetene i boligmarkedet er sammensatte, hvilket de selvsagt er. "Men de virkelige konsekvensene av denne ulikheten har vi bare sett starten av. Grunnen til det er arv", slår Raymond Johansen fast med en ganske bombastisk patos. Som ikke gjorde merkbart inntrykk på Johansens partifelle i Stortingets finanskomité, Mona Nilsen.

Stortingsrepresentant Mona Nilsen skjøt raskt ned Johansens arveavgift-forslag. Hun viste til at resultatene fra tida med arveavgift viste at skatten var ineffektiv, og at den i liten grad traff de med høyest formue.

Nilsens kanskje viktigste argument mot Johansens forslag om å innføre arveavgift, var: "Den er jo skatt på formue kun i ett bestemt øyeblikk. Det gjør det lettere for de rikeste å planlegge seg bort."

Oslos byrådsleder har selvsagt et poeng i at det er forskjell på å arve et hus på Notodden (laveste boligpriser) og i Oslo sentrum (høyeste boligpriser). Men for det første er det vanskelig å se hvordan den forskjellen kan utjevnes med arveavgift, og for det andre er det flere sider av saken. Som for eksempel hva som kan oppnås i Notodden og andre steder i distriktene dersom regjeringa klarer å snu sentraliseringen.

Det noe nedslående ved Raymond Johansens utspill, er at han som politisk sjef i hovedstaden ikke ser ut til å nære noe stort engasjement for tilrettelagt utbygging i Oslo. Hva med å bygge "leie til eie"-leiligheter for unge? Eller andre, lignende boligtiltak som demmer opp for utestenging fra boligmarkedet i hovedstaden. Tiltak som faktisk kan hjelpe flere inn i på markedet.

Men det gjør ikke byrådslederen, tvert imot. Han ser ut til å avskrive sosial boligbygging i hovedstaden, for å satse alt på ett, dårlig kort: Innføring av arveavgift.