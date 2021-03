Oslo må få flere korona-vaksiner. Det vil hele Norge tjene på.

Rosenes by. Kjent for sin jazzfestival og fødeby til landets rikeste fisker. Mange nordmenn har et forhold til Molde, men det var ikke så mange som visste hvem ordføreren var. Det vet vi nå.

Høyre-ordfører Torgeir Dahl sa til VG i helga at det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Dahl spør om byrådet i Oslo ikke klarer å gjøre jobben skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene.

Dahl har rett i at smitte i Oslo også rammer andre. Høyre-ordførerens utsagn, som vi nå vet var klarert med statsminister Erna Solbergs nærmeste medarbeider, spin-doktor Peder W. Egseth, tåkelegger imidlertid at vi har alt for få vaksiner og at vaksineringen går ulidelig sakte.

Regjeringspartiene bør gå i seg selv. Det hjelper lite at andre EU-land sliter med det samme. Norge er ikke EU-medlem og kunne ha valgt en annen vei. Israel har fullvaksinert nær 37 prosent av sin befolkning, Norge 2,8 prosent.

Sps Marit Arnstad foreslår i Klassekampen at Norge forsøker å få en avtale med Russland om Sputnik-vaksinen, i tillegg til EU-løpene vi er med på. Den ideen er verdt å utforske.

Dagens vaksinestrategi er etter hvert blitt stadig vanskeligere å forstå og forsvare. Nå blir den da også justert.

Selvsagt er folk i distriktsnorge like mye verdt som byfolk. Men folk i distriktene har levd (nesten) uten restriksjoner under koronaen. Som forfatter Agnes Ravatn påpeker i Aftenposten:

"Den store forskjellen er sjølvsagt armslaget. Store nok hus med store nok hagar, enkel tilgang til sjø, fjell og skog (...). Og med fare for å provosere i ei for svært mange fortvilande tid: Var det ikkje for at det er på nyheitene, er eg ikkje sikker på kor mange her i bygda som ville hatt den fjernaste aning om at det pågår ein pandemi."

Oslo bør prioriteres i tildelingen av vaksiner. Det mener vi selv om Nationens formål er å tale distriktenes sak. Det er langt og bratt og forskjellig, dette landet. Ulike kommuner og regioner trenger ulike virkemidler for å blomstre.

Ingen vet hvor nye smitteklynger oppstår. Slik sett er det forståelig at eldre og sårbare over hele landet får vaksine først. Det er også lett å forstå at ordførere kjemper nettopp for sine innbyggere.

Men det er store forskjeller: Muligheten til faktisk å holde avstand og til å kunne isolere smittede er langt større i grisgrendte strøk enn der folk bor tett.

Å prioritere Oslo er heller ikke ukjent for Senterpartiet, som onde tunger synes å mene. Sp har lang tradisjon for å se og anerkjenne byenes utfordringer, tidligere anført av politikere som Anne Enger, Magnhild Meltveit Kleppa og Ragnhild Q. Haarstad.

Avveiningene var vanskelige og situasjonen uoversiktelig da viktige strategiske og politiske valg ble tatt i koronaens tidligere faser. Det er ikke gitt at de samme valgene er riktige i dag. Åpen diskusjon om dette er den beste medisin - også mot korona-utmattelse.